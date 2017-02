Tubetusta ja taidetta talvilomalla koko perheelle Sinebrychoffin taidemuseossa

20.2.2017 11:56 | Sinebrychoffin Taidemuseo

Tiedote 20.2.2017. Sinebrychoffin taidemuseo on järjestänyt maksutonta talvilomaohjelmaa koululaisille jo useana vuonna. Tänä vuonna teemana on nettivideoiden teko eli tubetus. Ohjelma on keskitetty yhteen päivään keskiviikoksi 22.2. Päivän vetonaulana on tubetähti Mariieveronican meet & greet -tapaaminen kello 13-14. Samana päivänä pidetään myös kaksi tube-työpajaa, jossa 13-16-nuoret oppivat Johanna Janhosen opastuksella tubettamisen ja vlogien teon perusteita.

Marieeveronica.

Museossa on esillä harvinainen näyttely siveltimen mestarin Caesar van Everdingen (1616/1617-1678) tuotannosta. Tapahtumapäivänä näyttelyyn pääsee maksutta lasten seurassa. Museonjohtaja Kirsi Eskelinen toivoo, että mahdollisimman moni perhe saapuisi talvilomalla nauttimaan yhteisestä taide-elämyksestä Hollannin klassismin kirkkaimpiin tähtiin kuuluvan maalarin töiden äärellä. Samalla käynnillä kannattaa pistäytyä museon toisessa kerroksessa, jossa on Paul ja Fanny Sinberychoffin koti ja heidän ainutlaatuinen taidekokoelmansa. ”Retki Sinebrychoffin taidemuseoon on aikamatka menneisyyteen. Tässä tapahtumassa kurotamme vahvasti myös tulevaisuuteen, kun nuoret ammentavat inspiraatiota historiasta videoihinsa”, Eskelinen jatkaa. Sinebrychoffin taidemuseossa keskiviikkona 22.2.2017: Mariieveronica livenä kello 13-14. Aikuiset lasten seurassa näyttelyihin ilman pääsymaksua. Tubepajat nuorille klo 11-13 ja klo 14-16. Ilmoittautumiset etukäteen. Tapahtumapäivä on toteutettu Oy Sinebrychoff Ab:n tuella. Avoinna: ti, pe 11-18, ke, to 11-20, la, su 10-17. Bulevardi 40, 00120 Helsinki, 0294 500 460, www.siff.fi Lisätiedot ja haastattelupyynnöt Eija Pekkanen puh. 0294 500 462, eija.pekkanen@siff.fi