Vuoden kenkäkaupaksi valittiin Pajalan Kenkä

20.2.2017 12:12 | Suomen Kenkäviikot ry.

Vuoden Kenkäkaupaksi 2016 on valittu Pajalan Kenkä Oy Jämsästä. Valinnan tekivät Suomen Kenkäviikot Ry:n jäsenyritykset, joita ovat kenkäalan tavarantoimittajat. Tavarantoimittajat tuntevat maan kaikki kenkiä myyvät liikkeet ja osaavat arvioida yritysten toimintaa kattavasti. Valinta julkistettiin kenkäalan ostotapahtuman, Kenkäviikon, gaalaillassa perjantaina 19.2.

Suomen kaikki kenkäliikkeet arvioitiin osaamisen, palvelualttiuden, miljöön, esillepanojen ja taloudellisen menestyksen perusteella.

Pajalan Kenkä Oy :n perustivat Liisa ja Keijo Pajala 1969. Nykyinen kauppiaspariskunta Ulla Pajala ja Jukka Heinäjärvi ottivat kaupan hoitoonsa 26 vuotta sitten vuonna 1991. Kauppa sijaitsee Jämsässä, vajaan 60 kilomerin päässä Jyväskylästä. Liikkeen sijainti on lähellä pääkulkuväyliä ja niin, että omalla pihalla on aina ilmaista pysäköintitilaa. Kauppa myy kenkiä runsaasti myös muista asutuskeskuksista tuleville kuluttajille ja onkin onnistunut kääntämään ostovoiman siirtymän omaksi edukseen.

Kauppa henkilöityy aina yrittäjään ja niin on käynyt Pajalan Kengässäkin. Ulla on kaupan sydän ja sielu. Oman luonnehdintansa mukaan Ulla on hyvällä tavalla hullu, jolla on intohimona tuoda laadukkaita kenkiä Keski-Suomeen sekä iloa ja riemua omaan ja läheistensä elämään. Ei tullut Ullasta kioskinpitäjää eikä kotitalousopettajaa, mutta menestyväksi kenkäkauppiaaksi voi pätevöityä niistä haaveilemallakin. Kasvamisella kaupan takahuoneessa saattaa silläkin olla vaikutusta asiaan.

Pajalan Kenkä on edellisen kerran palkittu Vuoden Kauppiaana Kenkäviikolla vuonna 2007 myönnetyllä Kultainen Kenkä -palkinnolla. 10 vuoden välein näitä näyttää putoilevan syliin.

Pajalan Kenkä on ollut viime vuosina tasaisesti kolmen parhaimman kaupan joukossa, ja tänä vuonna sijoitus kirkastui ykköseksi.

Suomen 10 parasta kenkäkauppaa

10 parhaan kenkäkaupan joukkoon arvioitiin (kaupat aakkosjärjestyksessä). Tasapisteiden vuoksi 10 kärjessä -listalla on tänä vuonna 13 kauppaa:

-Kenkärepo, Tampere

-Kenkä Sko Ekstra, Mustasaari

-Kenkä Sko Pihlaja, Kristiinankaupunki

-Kenkä Casa, Raahe

-Kenkämaailma, Humppila

-Kookenkä Patina, Joensuu

-Kookenkä Leena Makkonen-Siilos, Vantaa / Jumbo

-Nahkapaikka, Tuuri

-Pajalan kenkä, Jämsä

-Step-in kenkäkauppa, Kajaani

-Stiletto, Haapajärvi

-Tunnelin kenkä, Tampere

-Zio, Helsinki

Aiemmat voittajat

-Kenkäkauppa Alina, Uusikaupunki, 2015

-Honkalan Kenkä, Ylivieska ja Haapavesi, 2014