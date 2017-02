Mediatiedote: Kiehtovan kotimaisen fantasiatrilogian ensimmäinen osa kertoo muukalaisuuden pelosta ja menetyksen tuskasta

22.2.2017 08:45 | Gummerus

Erika Vikin esikoisteos Hän sanoi nimekseen Aleia (Gummerus) on omaääninen fantasiaromaani, joka käsittelee ajankohtaisia teemoja, muukalaisuutta ja toiseuden pelkoa, sekä surua ja siitä selviämistä. Romaanin maailma on kiehtova yhdistelmä 1800-luvun lopun villiä länttä, steampunkia ja luonnonläheistä magiaa. Teos aloittaa Kaksosauringot-trilogian, joka edustaa kansainvälisen tason spekulatiivista fiktiota.

Corildon on seleesimies, aisteiltaan ylivertaisen lajin edustaja. Hän on myös seleesien Seuran kartografi, joka on havainnut tuulten muuttuneen ja aavistaa, että maailman voimasuhteet ovat horjahtamaisillaan. Eräänä talvi-iltana Seuran pihalle tuupertuu ihmistyttö. Herättyään hän ei kykene kertomaan itsestään muuta kuin nimen, Aleia. Corildonin pahat aavistukset vahvistuvat, kun myös Aleia aistii huonot tuulet, vaikka sen pitäisi olla ihmiselle mahdotonta. Kuka Aleia on ja miksi hän on täällä juuri nyt?

”Halusin kirjassani käsitellä muukalaisuuden pelkoa, joka on osa arkitodellisuuttamme juuri nyt. Kuvitellun lajin, seleesien, kautta pääsin tutkimaan ennakkoluuloisuutta ja sitä mitä tapahtuu, kun huhupuheista tulee katujen totuuksia. Kirjallani haluan luoda samaistumisen kokemuksen muukalaisuudesta, mutta myös muistuttaa, että me kaikki olemme pohjimmiltamme samanlaisia tunteinemme ja toiveinemme”, kertoo Erika Vik, joka kirjoitti trilogiansa maailmasta ensimmäisen kerran jo 14-vuotiaana.

Erika Vik (s. 1982) on pääkaupunkiseudulla asuva graafinen suunnittelija, kuvittaja, yrittäjä ja taiteen maisteri. Hän pitää höyrykoneista, kallioisista merenrannoista ja tuulen tunnusta kasvoillaan, mutta ei silti enää koskaan aio seilata Pohjanmerellä myrskyn noustessa. Vik oli kirjoittanut koko trilogiansa kertaalleen läpi, kunnes tajusi, että päähenkilöiden pitää kulkea junalla. Sen jälkeen hän aloitti alusta. Trilogian seuraava osa, Seleesian näkijä, ilmestyy elokuussa 2017.

Erika Vikin luoma nettisivusto www.seleesia.com esittelee Kaksosauringot-trilogian maailmaa, paikkoja ja henkilöitä.

Erika Vik:

Hän sanoi nimekseen Aleia

532 sivua

Ilmestyy viikolla 8