Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua Stormossenin uudelle biokaasuasemalle

Suurteollisuuspuisto Industrial Park in Harjavalta, Finland, switches to cleaner energy – LNG supplied by Skangas from Pori terminal 21.2.2017 13:42

Skangas will supply liquefied natural gas (LNG) to Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, an energy company operating in Suurteollisuuspuisto Industrial Park, Harjavalta, Finland. In the future, the STEP power plant will generate an annual total of around 600 GWh of steam energy required by Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) and Boliden Harjavalta Oy. In January 2017 an investment decision was made by STEP to fully replace the use of heavy fuel oil from the beginning of 2018 onwards. This decision will reduce the rate of emissions from Suurteollisuuspuisto Industrial Park.