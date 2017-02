WALTTI-KERTAKORTTI KÄYTTÖÖN HIIHDON MM-KISOISSA LAHDESSA

21.2.2017 10:00 | TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

TVV lippu-ja maksujärjestelmä Oy ja Lahden seudun liikenne lanseeraavat kertakortille ladattavan päivälipun Lahdessa pidettävien hiihdon MM-kilpailujen yhteydessä. Kisavieraat voivat ostaa Waltti-päivälipun 1-7 päivälle sekä neljälle eri vyöhykkeelle ja kulkea kisapaikoille Lahden seudun liikenteellä. Kertakorttia käytetään myös akkreditoitujen toimittajien ja kisoissa vapaaehtoisten työntekijöiden päivälippuna.

Hiihdon MM-kilpailut järjestetään Lahdessa 22.2. - 5.3.2017. Kyseessä ovat seitsemännet MM-kisat Salpausselällä ja lisäksi Lahti2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuoden suurin tapahtuma. Tapahtumaan odotetaan yli 200.000 kisavierasta, 1500 median edustajaa ja 700 urheilijaa kuudestakymmenestä eri maasta.

”Tällaista päivälippua on jo pitkään odotettu ja on hienoa, että voimme lanseerata sen juuri nyt näissä Lahden omissa juhlakisoissa”, sanoo joukkoliikennelogistikko Kim Venesjärvi Lahden seudun liikenteestä.

Kertaliput tulevat myyntiin 21.2.2017 ja niitä myydään tietyissä Lahden asiakaspalvelupisteissä*.

Muilta paikkakunnilta tuleville kisavieraille Venesjärvi haluaa vielä muistuttaa, että oman joukkoliikennealueen Waltti-matkakorttiin ladattua arvoa voi käyttää matkustamiseen myös Lahden seudun liikenteessä.

”Olemme sangen tyytyväisiä, että Waltti-lippu saadaan nyt osaksi Waltti-lipputuoteperhettä. Lahden lanseerauksen jälkeen Waltti-lippu on tarkoitus tuoda myös muiden Waltti-paikkakuntien käyttöön”, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Kankkunen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:stä. ”Kertakortille ladattava Waltti-lippu on sopiva väline tietyn joukkoliikennealueen sisällä tapahtuvaan tilapäiseen matkustustarpeeseen. Yleisesti lippu tulee jatkossa olemaan 1-60 päivän lippu. Waltti-lipulla voi matkustaa kuka tahansa, jonka hallussa kortti on. Kortin voi ladata ennakkoon, sillä kortin voimassaoloaika alkaa vasta, kun kortti ensimmäisen matkan alkaessa näytetään kortinlukijalle”, täsmentää Kankkunen.

Waltti-alueen lippu- ja maksujärjestelmä on käytössä Hämeenlinnan, Iisalmen, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kouvolan, Kotkan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Vaasan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY järjestämässä joukkoliikenteessä. Waltti-matkakortteja on tällä hetkellä käytössä 260 000 kappaletta ja Waltilla tehtiin vuonna 2016 noin 33 miljoonaa matkaa.





TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä Waltti- lippu- ja maksujärjestelmää. Lisätietoja osoitteista www.lmj.fi ja www.waltti.fi.

LSL hoitaa Lahden seudun liikenteen. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikenteessä koko Päijät-Hämeen toimivaltaisena viranomaisena. Lautakunnassa on jäseniä kahdeksasta kunnasta. Lahden kaupunki toimii seudullisena viranomaisena, joka vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Kaupunki suunnittelee joukkoliikenteen, vastaa viestinnästä ja kilpailuttaa liikenteen.

Lippuja myydään seuraavissa Lahden asiakaspalvelupisteissä*:

Lahti-Piste, Kirkkokatu 31

R-kioskit Tori ja Trio, Lahti

Lehtimäki Liikenne Oy, Kukkastie 5, Nastola

Heinolan kaupunginkirjasto, kauppakatu 12, Heinola

Matkakeskuksen R-kioski, joka palvelee etenkin Lahteen saapuvia matkailijoita ja kisaturisteja. Lahden Matkakeskuksen R-kioski myy kisojen ajan ainoastaan AB-vyöhykkeille 1-7 päivän lippuja.

