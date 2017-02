JHL:n edustajistovaaleissa ennätysmäärä ehdokkaita

20.2.2017 15:16 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajistovaalit lähestyvät. Ehdokkaita tulevissa vaaleissa on 1174. Määrä ylittää vuoden 2012 vaalien ehdokasmäärän, joka oli 1160. Vaalit järjestetään 11 vaalipiirissä, jotka on muodostettu liiton aluetoimistojen toiminta-alueiden mukaan. 120-jäseninen edustajisto valitaan viideksi vuodeksi suoralla jäsenvaalilla 13.-29.3.2017.

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva edustajisto on JHL:n ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Se valitsee liiton johtohenkilöt, puheenjohtajan ja kaksi toimialajohtajaa. Edustajisto myös päättää liiton toiminnan linjauksista, laajasti vaikuttavista työmarkkina-asioista, liiton jäsenmaksuista ja taloudesta. Liittojohdon valinta on uudella edustajistolla edessä 5.-7. kesäkuuta edustajistokokouksessa Helsingissä.

Naisehdokkaita miehiä enemmän

Nais-/miesjakauma on täsmälleen sama kuin edellisissä edustajistovaaleissa, naisia 54 prosenttia ja miehiä 46. Ehdokkaiden keski-ikä jää karvan verran alle 50 vuoden, nuorin pyrkijä on 17-vuotias ja iäkkäin 66-vuotias. Ruotsinkielisiä ehdokkaita on 20.

Yksityinen sektori vahvistunut

Edustajiston jäsenet koostuvat neljästä eri sopimuslohkosta: kunta, valtio, yksityinen ala ja kirkko.

Vuoden 2012 vaaleihin verrattuna yksityiset sopimusalat ovat vahvistuneet ehdokasasettelussa. Yksityiseltä puolelta valikoitui 314 ehdokasta, osuus on 27 prosenttia kaikista ehdokkaista. Edellisvaaleissa yksityisellä sektorilla työskenteleviä oli 21 prosenttia. Kuntakentältä ehdokkaita on tarjolla hieman aiempaa vähemmän. Nyt luku on 65 prosenttia, kun edelliskerralla se oli 71.

Kolme vaaliliittoa

Vaaliliittoja muodostettiin kolme:

- JHLdemarit ja sitoutumattomat keräsivät yhteensä 724 ehdokasta (61,7 % kaikista)

- Vasemmiston ja sitoutumattomien ehdokkaita on 425 (36,2 %)

- Kommunistien ja sitoutumattomien vaaliliitolla on 8 ehdokasta (0,7 %)

Vaaliliittojen ulkopuolelta ehdokkaita on 17 (1,4 %).

Lisää statistiikkaa JHL:n edustajistovaalien ehdokkaista

Vaalikone auki, vaalikiertue alkanut

Edustajistovaalien ehdokkaat esittäytyvät JHL:n vaalikoneessa www.jhl.fi/vaalikone, joka avautui tänään maanantaina 20.2. Ehdokkaat ovat saaneet vastatakseen kymmenen kysymystä, jotka peilaavat ehdokkaiden mielipiteitä siitä, miten liiton tulisi toimia.

JHL:n #näissäkengissä on tulevaisuus -vaalikiertue askeltaa ympäri Suomea viikoilla 8-11. Neljän viikon aikana JHL:n vaalit näkyvät yli 230 paikkakunnalla. Kiertuepaikkakunnilla kerätään tarinoita siitä, millaisia päätöksiä uusi edustajisto voisi tehdä, jotta jäsenillä olisi entistä paremmat olosuhteet tulevaisuuden työelämässä.

Vaalikiertueen avaustapahtumat pidetään 20.-22.2. Helsingissä, Riihimäellä, Turussa, Porissa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Oulussa ja Vaasassa.

Aluetoimistoilla pidetään avoimet ovet, jolloin voi tavata ehdokkaiden lisäksi liiton johtoa ja asiantuntijoita. Sote-asiat koskettavat 60 000 liiton jäsentä. Kilpailykykysopimuksen (kiky) työajan pidennys on otettu valtaosassa JHL:läisten työpaikkoja käyttöön. Nämä ja monet muut asiat puhuttavat 2500 ammattinimikkeen ja 220 000 jäsenen liitossa ympäri Suomea.

Myös median edustajat ovat tervetulleita keskustelemaan tulevaisuuden ammattiliittoasioista.

Liiton puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen tapaat maanantaina 20.2. Helsingissä (tarkka paikka), tiistaina 21.2. Riihimäellä ja keskiviikkona 22.2. Pohjanmaalla.

Toimialajohtaja Håkan Ekström on tavattavissa maanantaina 20.2. Turussa, tiistaina 21.2. Tampereella ja 22.2. Lappeenrannassa.

Toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen on tavattavissa maanantaina 27.2. Jyväskylässä.

Vaalikiertuepaikkakunnat ja ajankohdat

Liiton oma vaaliesite #näissäkengissä