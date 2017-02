Rekordantal kandidater i JHL:s representantskapsval

20.2.2017 15:25 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har snart förbundsval. I valet finns totalt 1174 kandidater. Kandidatantalet är högre än vid det föregående valet 2012 då 1160 kandidater ställde upp. Valet ordnas i 11 valdistrikt, som bildats utgående från regionkontorens verksamhetsområden. Valet förrättas som ett direkt medlemsval under perioden 13–29 mars 2017 då man väljer 120 representantskapsledamöter för en fem års mandatperiod.

Representantskapet sammanträder två gånger per år och är JHL:s högsta beslutande organ. Representantskapet utser förbundets ledning, ordförande och två branschchefer. Representantskapet beslutar också om riktlinjerna för förbundets verksamhet, om betydande arbetsmarknadsfrågor, medlemsavgiften och förbundets ekonomi. Det nya representantskapet väljer förbundets nya ledning på sitt möte i Helsingfors den 5–7 juni.

Fler kvinnliga än manliga kandidater

Kandidaternas könsfördelning är exakt densamma som vid det föregående valet, dvs. 54 procent av kandidaterna är kvinnor och 46 procent män. Kandidaternas medelålder ligger en aning under 50 år, den yngsta kandidaten är 17 och den äldsta 66 år. 20 av kandidaterna är svenskspråkiga.

Privata sektorn fått större roll

Representantskapets ledamöter representerar fyra sektorer: kommun, stat, privata sektorn och kyrkan. Jämfört med valet år 2012 är den privata sektorn nu starkare representerad bland kandidaterna. Totalt 314 kandidater, dvs. 27 % av alla kandidater arbetar inom privatsektorn. Vid det föregående valet utgjorde privatsektorns anställda 21 % av kandidaterna. Samtidigt sjönk också antalet antalet kommunalt anställda kandidater. Kommunsektorns anställda utgör nu 65 procent av kandidaterna jämfört med 71 procent vid valet år 2012.

Tre valförbund

I valet finns tre valförbund:

- JHLsossarna jämte obundna samlade totalt 724 kandidater (61,7 % av alla kandidater)

- Vänstern jämte obundna nominerade 425 kandidater (36,2 %)

- Kommunisterna jämte obundnas valförbund har 8 kandidater (0,7 %)

Totalt 17 personer (1,4 % av kandidaterna) ställer upp utan ett valförbund.

Kandidattest och valturné

Bekanta dig med kandidaterna i förbundsvalet via jhl.fi/kandidattest som öppnas måndagen den 20 februari. Kandidaterna har fått svara på tio frågor som speglar deras åsikter om vilka principer förbundet borde följa i sitt arbete.

JHL:s förbundsvalsvalturné rullar runt i Finland med temat Framtiden är #iminaskor under veckorna 8–11. Under dessa fyra veckor ordnas över 230 valevenemang i olika delar av Finland. På alla orter som besöks samlar vi in berättelser från medlemmarna om vad det nya representantskapet borde göra för att främja medlemmarnas arbetsförhållanden i framtidens arbetsliv.

Valturnén startar den 20–22 februari med evenemang som ordnas i Helsingfors, Riihimäki, Åbo, Björneborg, Villmanstrand, Joensuu, Kuopio, Rovaniemi, Jyväskylä, Uleåborg och Vasa. Regionkontoren har öppet hus där väljarna kan träffa såväl kandidater som förbundets ledning och experter. Vårdreformen berör cirka 60 000 förbundsmedlemmar. Majoriteten av JHL:s medlemmar jobbar på arbetsplatser som tagit i bruk arbetstidsförlängningen som avtalades om i konkurrenskraftsavtalet. Dessa och många andra frågor väcker livlig diskussion inom ett förbund som består av cirka 220 000 medlemmarna med mer än 2500 olika yrkesbeteckningar.

Förbundets ordförande Päivi Niemi-Laine kan träffas måndagen den 20 februari på Helsingfors regionkontor (Aspnäsgatan 14), tisdag den 21 februari på regionkontoret i Riihimäki (Hämeenkatu 25–27) och onsdag den 22 februari i Österbotten på olika arbetsplatser.

Branschchef Håkan Ekström kan träffas måndagen den 20 februari på regionkontoret i Åbo (Allégatan 6 A), på tisdag den 21 februari på regionkontoret i Tammerfors (Rautatienkatu 10) och på onsdag den 22 februari på regionkontoret i Villmanstrand (Kauppakatu 40 D).

Branschchef Teija Asara-Laaksonen kan träffas måndagen den 27 februari på regionkontoret i Jyväskylä (Kalevankatu 4).

Valturnéns datum och tidpunkter

Förbundets valprogram med temat #iminaskor