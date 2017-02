Vakiosta yli 64 000 euroa Kauniaisiin ja Helsinkiin sekä porukalle Rovaniemelle

20.2.2017 19:21 | Veikkaus

Vakiosta löytyi lauantaina (kierros 7/2017) kolme täysosumaa. Niiden voitto-osuus on runsaat 64 000 euroa. Helsinkiläisvoittaja otti osumansa hajarivillä, kauniaislainen haravalla ja Rovaniemen kymmenen osuuden porukka niin ikään haravalla.

Herttoniemestä olevan helsinkiläisen nettipelaajan voittosumma on 64 881,50 euroa. Kauniaislainen voittaja sai 60,00 euroa maksaneella paras tulos miinus yksi -haravalla alavoittoineen 65 501,70 euroa, koska haravaan tarttui myös kolme kertaa 11 oikein ja 31 kertaa kymmenen oikein. Haravassa oli viisi osittainvaihdeltua ja neljä täysinvaihdeltua kohdetta.

Rovaniemen voitto osui Koskikatu 20:n R-kioskissa pelattuun kymmenen osuuden porukkaan, jossa kukin osuuden ostaneista voitti 6 751,67 euroa. Paras tulos miinus yksi -haravassa oli yhdeksän täysinvaihdeltua kohdetta ja sen hinta oli 33,53 euroa osuudelta. Neljä täysin varmaksi jätettyä kohdetta olivat Middlesbrough´n ja Cardiff Cityn kotivoitot ja Chelsean ja Sheffield Wednesdayn vierasvoitot. Täysosuman lisäksi harava nappasi alavoittoja kaikissa voittoluokissa.

Rivin suurimmat yllätykset olivat FA Cupin viidennen kierroksen ottelun Huddersfield-Manchester City tasapeli, jota oli palattu 16 prosenttia ja Burton Albionin voitto Norwich Citystä. Kotivoiton peliprosentti oli 17.

Vakio, lauantai 18.2.2017

1. Huddersfield – Manchester C 0–0 X

2. Middlesbrough – Oxford U 3–2 1

3. Millwall – Leicester 1–0 1

4. Wolverhampton – Chelsea 0–2 2

5. Barnsley – Brighton 0–2 2

6. Nottingham – Sheffield W 1–2 2

7. Ipswich T – Leeds U 1–1 X

8. Wigan – Preston 0–0 X

9. Cardiff C – Rotherham 5–0 1

10. Burton Albion – Norwich C 2–1 1

11. Birmingham – QPR 1–4 2

12. Sheffield U – Scunthorpe 1–1 X

13. Bradford C – Bolton 2–2 X

Voitonjako

13 oikein 3 kpl 64 881,50 €

12 oikein 71 kpl 913,80 €

11 oikein 1140 kpl 56,90 €

10 oikein 8892 kpl 14,50 €

MiniVakio

7 oikein 257 kpl 99,30 €