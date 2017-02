Assemblinin kiinteistö-ja henkilöturvallisuus sai vahvan osaajan

Assemblin kasvaa ammattilaisten avulla. Tutustu meidän uusiin huipputekijöihin. 27.1.2017 08:24

IV-asentaja Jarmo Kiviranta (s. 1969) on nimitetty Teknisiin Palveluihin Helsinkiin IV-huoltopäälliköksi 14.11.2016 alkaen. Kiviranta on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Onninen Oy:ssä. LVI-työteknikko Jari Larm (s.1973) on nimitetty IV-projektipäälliköksi Talotekniikkaurakointiin 1.12.2016 alkaen. Larmilla on pitkä ja kattava kokemus alalta muun muassa YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä ja Aro Systems Oy:stä. Energiatekniikan DI Jere Salmi (s. 1989) on nimitetty Energiapalveluihin energiamanageriksi 28.11.2016 alkaen. Salmen työtehtäviin kuuluu rakennusten energiakäytön hallinta ja raportointi. Salmi on työskennellyt aikaisemmin Ovenia Oy:ssä ylläpitopäällikkönä sekä Vantaan Energia Oy:ssä kehitysinsinöörinä. Sähkövoimateknikko Juha Palmu (s. 1963) on nimitetty Talotekniikkaurakointiin Turkuun projektipäälliköksi 5.12.2016 alkaen. Palmu on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Sähkötiimi IL Oy:ssä laskentapäällikkönä. Palmu vastaa Assemblinin vastikään avatun Turun toimipisteen sähk