Täyttä elämää hyvinvoivassa kunnassa - Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry julkaisi kuntavaaliteesinsä

Eläkkeensaajien Keskusliitolta kustannusneutraali malli työeläkkeiden indeksitarkistuksiin 9.2.2017 09:40

Eläkeläisköyhyys on suurimpia ongelmia maassamme. Hinta- ja palkkasidonnaisuuksien muutos indeksitarkastelussa ei tätä ongelmaa poista. Prosenttikorotukset lisäävät euromääräisiä tuloeroja eivätkä niitä kavenna - mitä suurempi on eläke, sitä suurempi on myös korotus. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n malli pienentäisi eläkkeensaajien tuloeroja jopa kustannusneutraalisti. Mallissa STM vahvistaisi vuosittain indeksiluvun, eläkkeiden tarkistamisprosentin ja eläkkeisiin lisättävän euromääräisen korotuksen.