Hammashoito nukutuksessa on vaihtoehto vaativissa hoidoissa tai hammaslääkäripelossa

21.2.2017 10:52 | PlusTerveys

Nukutushammashoitoon päädytään silloin, kun hoitotilanne voi olla muuten potilaalle raskas.

Voimakas, ylitsepääsemättömältä tuntuva hammaslääkäripelko on hyvä syy hakeutua hammashoitoon nukutuksessa. Vaihtoehtona on ollut hoitamatta jättäminen sillä seurauksella, että ongelmista tulee vaikeampia ja kalliimpia.

”Myös lasten hammashoidoissa nukutus voi olla hyvä vaihtoehto. Lasta usein pelottaa ja eritysesti, jos lapsi vastustelee hoitoa, kannattaa miettiä nukutusta”, hammaslääkäri Kari Saarenmaa, PlusTerveys Uudenmaan Hammaspalvelusta kertoo.

”Joskus suuhun tarvitaan useita hoitotoimenpiteitä ja hoidon kesto on niin pitkäaikainen, että on mielekkäintä tehdä kaikki kerralla kuntoon nukutuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikea viisaudenhampaan leikkaus, pitkäkestoinen hammasproteettinen työ tai yksinkertaisesti tilanne, jossa vain tarvitaan paljon paikkausta. Meille on tärkeää tehdä parhaamme, jotta asiakas voi tulla hoitoon ilman liikoja jännitteitä”, Saarenmaa sanoo.

Nukutushammashoito tehdään tiimityönä

Klaukkalassa ja Nurmijärven keskustassa toimivassa Uudenmaan Hammaspalvelussa tehdään paljon nukutushammashoitoja ja hoitoon hakeudutaan usein muualta pääkaupunkiseudulta, ja kauempaakin.

Ennen nukutushoitoa tavataan hammaslääkäri ja tehdään tarkka hoitosuunnitelma ja kustannusarvio, tämän jälkeen varataan aika nukutushammashoitoon.

Potilas nukutetaan joko kaasulla tai tilanne hoidetaan suonensisäisellä sedaatiolla. Nukutushammashoitoon osallistuu anestesialääkäri ja -hoitaja, hammaslääkäri ja hammashoitaja sekä välinehuoltaja.

”Tietyt yleissairaudet rajoittavat mahdollisuutta nukutushammashoitoon. Nukutuksesta vastaava anestesialääkäri varmistaa, että nukutushoito on mahdollinen ja valitsee myös oikean nukutustavan.”

Saarenmaa kertoo, että nukutushammashoito on turvallista ja nukutustiimi koostuu kokeneista ammattilaisista. Anestesialääkäri on aina mukana valvomassa nukutusta ja potilaan tilaa hoidon aikana.

Nukutushammashoidon kustannukset muodostuvat nukutustiimin palkkiosta sekä normaaleista hammashoitotoimenpiteiden hinnoista. Nukutushoidossa työ tehdään yhtäjaksoisesti alusta loppuun ja samalla hoitokerralla voidaan tehdä useanlaisia eri toimenpiteitä.

Nukutushammashoidon jälkeen tarvitaan lepoa

”Tyypillinen nukutushammashoito kestää 2-4 tuntia, minkä jälkeen potilas herää nukutustavasta riippuen tunnista puoleen tuntiin. Meidän hammaslääkäriasemallemme on tehty heräämö, jossa potilas voi rauhassa heräillä hoidon jälkeen”, kertoo Saarenmaa.

Hän korostaa, että potilas tarvitsee aina saattajan mukaan ja hoidon jälkeen tarvitaan lepoa ainakin seuraavan vuorokauden puolelle. Nukutuksen jälkeen henkilön muistissa on yleensä rajoitteita, joten hän ei ole työ- ja ajokuntoinen eikä isoja päätöksiäkään kannata tehdä samana päivänä.