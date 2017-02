Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus yllättää comebackilla

Dex Viihde Oy on riippumaton suomalainen ohjelmatoimisto, joka on toiminut vuodesta 1985 alkaen. Yrityksen ”henkisenä kotina” pidetään pientä keskisuomalaista kuntaa, Pihtipudasta. Nykyisin toimipisteitä on seitsemällä eri paikkakunnalla ja yritys työllistää yhteensä kahdeksan henkilöä. Dex Viihde Oy:n omistavat Hannu Korhonen ja Kirsi Myllynen. Kauttamme järjestetään vuosittain yli 1600 esiintymistä ympäri Suomea. Yritys on yksi Suomen suurimmista ohjelmatoimistoista. Yhtiön edustuksessa on noin 80 kotimaisen viihteen huippuartistia. Dex Viihteen tunnettuja artisteja ovat mm. Kotiteollisuus, M.A. Numminen, Mokoma, Hanna Pakarinen, Heikki Silvennoinen, Kauko Röyhkä, Jannika B ja Samae Koskinen.