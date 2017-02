TH Real Estate ostaa puolet Kampin Kauppakeskuksesta Barings Real Estate Advisersilta

23.2.2017 10:00 | TH Real Estate

TH Real Estate ostaa 50 prosentin osuuden Helsingissä sijaitsevasta Kampin Kauppakeskuksesta Barings Real Estate Advisersilta (BREA), joka toimii Nordic Retail Fundin puolesta. Kaupassa syntyy yhteisyritys, josta TH Real Estate ja Allianz omistavat molemmat puolet. 50 prosentin osuus yli 500 miljoonan euron arvoisesta kauppakeskuksesta ostetaan TH Real Estaten yleiseurooppalaisen European Cities -sijoitusrahaston puolesta. Rahaston toiminta käynnistyi vuonna 2016.

Helsingin keskustassa sijaitseva keskus on parhaalla liikepaikalla. Kampin metro- ja linja-autoaseman yläpuolelle rakennetun keskuksen liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Kampin Kauppakeskuksesta pääsee myös suoraan yli 1500-paikkaiseen pysäköintihalliin.

Kampin Kauppakeskuksessa on kaikkiaan 36 600 neliömetriä tilaa kaupoille ja vapaa-ajan toiminnoille. Siellä on useita merkkiliikkeitä, kuten Levi’s, Calvin Klein, Mango, Stadium ja Clas Ohlson. BREA on äskettäin saanut päätökseen keskuksen 5. ja 6. kerrosten muutostyöt, jotka ovat lisänneet näiden kerrosten liikevaihtoa noin 50 prosenttia. Kerroksissa toimii nyt useita laadukkaita itsenäisiä ravintoloita ja baareja. Kampilla on enemmän kävijöitä kuin millään pohjoismaisella kauppakeskuksella, noin 42 miljoonaa käyntiä vuonna 2016.

European Cities -rahasto hakee tuloa tuottavia kiinteistöjä ‘tulevaisuudenkestävistä kaupungeista’ eri puolilla Eurooppaa. Kattavan tutkimustyön pohjalta rahasto etsii sijoituskohteita, joilla on hyvät mahdollisuudet hyötyä pitkän aikavälin kasvusta. Kampin Kauppakeskus sopii strategisesti rahaston kokoamaan salkkuun.

TH Real Estaten European Cities -rahastonhoitaja Andrew Rich sanoo: “Kampin Kauppakeskus sopii erinomaisesti European Cities -rahaston strategiaan keskuksen ensiluokkaisten ja monipuolisten vuokralaisten, keskeisen sijainnin ja loistavien liikenneyhteyksien vuoksi. Kohteella on vahva tuottohistoria, ja kauppakeskusta on mahdollista kehittää edelleen. Odotamme yhteistyötä Allianzin kanssa keskuksen kasvattamiseksi ja vahvistamiseksi”.

“Tutkimuksemme mukaan Helsingillä on hyvät mahdollisuudet hyötyä väestön kehitystrendeistä vahvan väestönkasvunsa ja kulutukseen käytettävissä olevien varojen ansiosta”.

Barings Real Estate Advisersin rahastonhoidon johtaja Nick Pink lisää: “Mielestämme nyt oli hyvä aika myydä osuutemme Kampin Kauppakeskuksesta, sillä saimme äskettäin päätökseen keskuksen kahden ylimmän kerroksen suuret muutostyöt. Lisäksi olemme kasvattaneet kauppakeskuksen liikevoittoa yli 20 % sijoituksemme tekemisen jälkeen. Meillä on Pohjoismaissa vahva tiimi, ja jatkamme uusien sijoituskohteiden etsimistä alueella. Etsimme erityisesti sellaisia kohteita, joihin voimme tuoda omalla osaamisellamme asiakkaillemme lisäarvoa.”

Barings Real Estate Advisorsin neuvonantajana toimi CBRE.

TH Real Estate

TH Real Estate on on Nuveen-yhtiön (aiemmin TIAA Global Asset Management) sijoitusyhtiö ja yksi maailman suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöstä, jonka hallinnoimat varat ovat 97 miljardia dollaria (31.12.2016). Yhtiö tarjoaa sijoittajille lähes kaikkia kiinteistösijoittamismuotoja hallinnoimiensa lähes 80 rahaston ja valtakirjan kautta. Ne sijoittavat osakkeisiin ja korkotuotteisiin eri maantieteellisillä alueilla, toimialoilla ja käyttävät eri sijoitustyylejä ja instrumentteja.

TH Real Estatella on toimistoja 18 eri kaupungissa Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueilla. Sen palveluksessa on yli 500 asiantuntijaa, ja sillä on 60 vuotta sijoituskokemusta. Yhtiöllä on syvällistä paikallista kokemusta yhdistettynä globaaliin näkökulmaan. TH Real Estaten sijoitus-, varainhoito- ja yritysstrategiat pohjautuvat rakenteellisten trendien syvälliseen ymmärtämiseen. Nämä trendit muuttavat kiinteistöalaa ja vastuullista sijoittamista markkinasykleistä riippumatta. Tämä ”Tomorrow’s World” -lähestymistapa on sijoitusprosessimme ja liiketoimintojemme ytimessä ja vaikuttaa vahvasti pitkän aikavälin näkemykseemme kiinteistösijoittamisesta, jonka tavoitteena on hyödyttää sekä asiakkaitamme että yhteiskuntaa. www.threalestate.com

Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu vain ammattimedialle.

TH Real Estate on kiinteistösijoitusten hoitamiseen erikoistunut holdingyhtiö, jonka omistaa Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA). TH Real Estaten Pohjois-Amerikassa jaeltavien arvopaperituotteiden neuvonantajia ovat Isossa-Britanniassa säädellyt tytäryhtiöt tai TIAA CREF Alternative Advisors LLC, rekisteröity sijoitusneuvonantaja ja TIAAn omistama tytäryhtiö. Niitä jakelee Teachers Personal Investors Services, Inc., FINRAn jäsen.

Barings

Barings on globaali varainhoitoyhtiö, jonka hallinnoimat varat ovat yli 271 miljardia dollaria (31.12.2016) ja joka on omistautunut asiakkaidensa jatkuvasti kehittyvien sijoitus- ja pääomatarpeiden täyttämiseen. Yhtiö rakentaa kestäviä kumppanuuksia, joissa hyödynnetään Baringsin erikoislaatuista asiantuntemusta perinteisissä ja vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa ja luodaan innovatiivisia ratkaisuja sekä poikkeuksellista palvelua. Osana MassMutual Financial -konsernia Baringsilla on vahva globaali läsnäolo – 17 maassa sijaitsevissa toimistoissa työskentelee yli 600 sijoitusammattilaista. Lisätietoja: www.barings.com

