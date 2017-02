Kutsu kunniatohtoreiden julkistamistilaisuuteen 7.3.

22.2.2017 11:04 | Helsingin yliopisto

Kevään kolmessa promootiossa vihitään yhteensä yli 20 uutta kunniatohtoria eri tieteenaloilta. Heidän nimensä paljastetaan promootioiden yhteisessä kunniatohtoreiden julkistamistilaisuudessa 7. maaliskuuta.

Yliopisto järjestää kevään 2017 lopuksi kolme promootiota juhlistaakseen itsenäisen Suomen satavuotista taivalta sekä reformaation merkkivuotta. Kuukauden sisään järjestetään teologisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan tohtoripromootiot sekä filosofisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootio. Perinteiseen tapaan promootioiden yhteydessä myönnetään myös kunniatohtorin arvoja yliopiston korkeimpana tunnustuksena.



Alumneille, promootion ystäville ja koko yliopistoyhteisölle suunnattu tilaisuus alkaa klo 17.00 yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa.



Kunniatohtorit julkistetaan promoottoreiden johdolla yhteistyössä alumniyhdistyksen kanssa. Tilaisuuden avaa vararehtori Sari Lindblom, minkä jälkeen professori Laura Kolbe esittelee promootioperinnettä. Kunniatohtoreiden esittelyn jälkeen on vielä pientä tarjoilua aulassa.



Ennen julkistustilaisuutta on mahdollista tutustua M. A. Nummisen reikäkortteihin yliopistomuseolla. Numminen vihittiin vuonna 2014 filosofisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Hän kertoo monipuolisista opinnoistaan yliopistolla ja lahjoittamistaan, graduunsa liittyvistä reikäkorteista klo 16.00 alkaen. Yliopistomuseo sijaitsee päärakennuksen kolmannessa kerroksessa pienen juhlasalin alapuolella.



Julkistustilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan linkin kautta: https://alumniverkosto.helsinki.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=731. Yliopistomuseon tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kumpaankin tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!



Filosofian tohtori h. c. M. A. Numminen esittelee reikäkorttejaan yliopistomuseolla

Paikka: Helsingin yliopiston yliopistomuseo, Fabianinkatu 33, 3. krs.

Aika: 7.3. klo 16.00



Kevään 2017 promootioiden kunniatohtoreiden julkistustilaisuus

Paikka: Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs.

Aika: 7.3. klo 17.00



Julkistustilaisuutta on mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20591