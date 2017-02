Perhekunnantien rakentaminen joukkoliikennekaduksi alkaa

22.2.2017 12:08 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Keskuspuiston pohjoisosassa, Hakuninmaalla sijaitsevasta Perhekunnantiestä rakennetaan joukkoliikennekatu. Katu on nykyisin sorapintainen ja vilkkaassa ulkoilukäytössä. Perhekunnantie saa asfalttipinnan Vanhempientien liittymästä Paletinkierrolle asti.

Kyseessä on uuden kadun, sen vesihuollon ja muun kunnallistekniikan rakentaminen. Urakkaan kuuluu mm. kahden 1 000 mm:n päävesijohdon rakentaminen. Työalueeseen kuuluu myös risteäviä ja liittyviä katuja sekä raitteja putki- ja johtorakenteiden liittämistarpeen vuoksi.

Perhekunnantie on yksiajoratainen bussiliikenteen katu, jolla on yksi kaista molempiin suuntiin. Ajoradan leveys on neljä metriä. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan kolme metriä leveä viherkaista ja viisi metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Kadun länsipuolelle tehdään istutuskaista sekä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Työt alkavat helmikuussa 2017 puuston poistamisella.

Joukkoliikennekatu valmistuu heinäkuussa 2018.