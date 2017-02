Hodarit tekevät hyvää hiihtokeskuksissa

22.2.2017 12:46 | Vaasan Oy

Ylläkseltä alkaa keskiviikkona leipomoyhtiö Vaasanin hiihtokeskuskiertue, jonka aikana hiihtolomalaiset saavat ostaa edullisesti herkullisia hot dogeja ja niitä nauttimalla tukea lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksia. Ylläksen, Pyhän ja Rukan kattava hodarikiertue toteutetaan vaativiin erikoistilanteisiin tarkoitetulla, gourmet-tason keittiövarustelut sisältävällä ruokarekalla.

Vaasan Syö hyvää, tee hyvää -kiertueella kokattavien hodarien myynti lahjoitetaan lyhentämättömänä Hope ry:lle, joka tukee vähävaraisten lasten harrastustoimintaa ja tarjoaa lapsille vapaa-ajan elämyksiä. Ruokavalokuvaaja Sami Revon rakentamassa, kansainvälistäkin huomiota ja ihailua herättäneessä Unimog-ruokarekassa valmistetaan korkealaatuisia minihodareita niin seka- kuin kasvissyöjillekin. Täytteet hiihtokeskuskiertueen hodareihin on lahjoittanut Saarioinen.

”Tästä vuodesta alkaa Suomessakin hodarien ja hampurilaisten kotikeittiöbuumi. Ne ovat lämmintä ja hyvää syötävää paitsi kiireessä myös taipuvat pienellä luovuudella ja paneutumisella kaikille maistuviksi herkuiksi. Hiihtokeskukset ovat omiaan muistuttamaan hodarien helppoudesta pikaisena, arkea ja lomaa helpottavana välipalana. Suomen ensimmäisten tuoreiden hodarisämpylöiden esittelyyn sopii oivallisesti lasten harrastusmahdollisuuksien tukeminen”, kertoo Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins perustellen hot dogien taipumista myös hyväntekeväisyystempauksen vetonaulaksi.

Kansainvälistä katuruokien aatelia edustaneet hampurilaiset ja nakkisämpylät ovat parin viime vuoden aikana tehneet vahvaa nousua myös suomalaisten kotikeittiöiden arki- ja pyhäruokalistoille. Leipomoyhtiö Vaasan vastasi kasvaneeseen kysyntään tuomalla päivittäiskauppaan ensimmäiset tuoreet Suomessa leivotut hampurilais- ja hodarisämpylät. Näiden myynti on lyhyessä ajassa kasvanut kolminkertaiseksi ja kysynnän myötä Vaasan kasvattaa Street Food -kategoriansa sämpylöiden tuotantoa Vantaan leipomossa. Yhtiö ennustaa tästä vuodesta alkavan kaikkien aikojen laatuhampurilaisten ja -hodarien aikakauden myös kotitalouksissa.

Vaasan Syö hyvää, tee hyvää -hiihtokeskuskiertue

Ke–to 22.–23.2. Jounin kauppa, Ylläs

La–su 25.–26.2. Pyhätunturi

Ti–ke 28.2.–1.3. Ruka

Lisätietoja kiertueesta ja reseptiikkaa osoitteesta www.vaasan.fi.

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 600 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee siitä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Vaasan leipoo suomalaisten rakastamia leipiä kahdeksassa leipomossa eri puolilla Suomea ja sen tehtävänä on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Taika ja Vaasan Kauratyynyt. Suomen lisäksi Vaasan leipoo myös Baltian maissa. Omistajansa Lantmännen Unibaken kautta Vaasan on osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Vaasanin liikevaihto vuonna 2016 oli 176 miljoonaa euroa.