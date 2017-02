Ammattitaidon SM-kilpailun Taitajan finaalissa nähdään 352 tulevaisuuden huippuosaajaa

Taitaja2017: ammattitaidon SM-kilpailut Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017

Taitaja2017 Helsinki on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ammatillisen koulutuksen päätapahtuma. Ammattitaidon SM-kilpailut järjestetään 15.-18.5.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu SM-ammattitaitokilpailuista sekä yläkoululaisten kädentaitokilpailusta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattitaitokilpailusta. Kilpailijoita on mukana yli viisisataa ja mestaruuksia ratkotaan yli viidelläkymmenellä eri ammattialalla. Tapahtumaan on yleisölle vapaa sisäänpääsy.

Taitaja2017 Helsinki -tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun oppilaitosten yhteistyön voimin ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satojen eri ammattialojen yritysten kanssa. Taitaja-tapahtuman taustaorganisaatio ja kehittäjä on Skills Finland ry.

www.taitaja2017.fi