Rakkautta ja inhoa ilmaisevat liikkeet eroavat selvästi toisistaan

22.2.2017 13:35 | Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston hankkeessa tutkittiin sosiaalisia tunteita ja tunnevuorovaikutusta nykytanssin ja liiketutkimuksen keinoin.

Miten tunteita ilmaistaan, jos käytettävissä ei ole kasvonilmeitä vaan pelkästään kehon liikkeet? Minkälaiset liikkeet ilmaisevat ylpeyttä, mitkä surua? Kuinka tunteet tarttuvat ja miten nopeasti ne voivat muuttua? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia juuri päättyvässä Aalto-yliopiston johtamassa Social eMotions -tutkimusprojektissa, jossa tutkittiin tunnekommunikaatiota nykytanssin ja liiketutkimuksen keinoin. Tutkimusprojekti huipentuu vuorovaikutteiseen tanssiesitykseen.

"Hankkeemme yhdistää uudella tavalla taiteellista ja tieteellistä tutkimusta. Tieteen vahvuutena on teoria, määrällistäminen ja pelkistäminen, kun taas taiteilijat menevät itse ilmiön ja aitouden ehdoilla. Eri näkökulmia yhdistämällä lopputuloksesta tulee aiempaa mielekkäämpi ja hyödyllisempi”, toteaa tutkijatohtori Tommi Himberg Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitokselta.

Tutkimushankkeessa koreografi-tanssijat Jarkko Lehmus ja Johanna Nuutinen tutkivat sosiaalisten tunteiden, kuten ylpeyden, häpeän, rakkauden ja inhon kehollista ilmaisua, sekä näiden tunteiden kommunikointia ja tarttumista tanssijalta toiseen kehonliikkeiden välityksellä.

Taiteellisen työskentelyn tuloksia verrattiin myös tieteellisten tutkimusten tuloksiin, kuten Lauri Nummenmaan ryhmän Aalto-yliopistossa tekemään tutkimukseen tunteiden kehollisista kartoista, ja tulosten huomattiin täydentävän toisiaan kiinnostavalla tavalla.

"Tanssijalla suru laskee kehon energiatasoa. Tämä tekee liikkeestä raskaampaa, vie ryhtiä lysyyn ja surkastuttaa jäseniä. Kehonsisäisesti suru tuntuu lisääntyneenä paineena rinta- sekä pään onteloissa. Nummenmaan tutkimukseen vastanneet kokivat aivan vastaavasti kehoa muuten lamaavan surun lisäävän aktiviteettia juuri rinnan ja pään alueella”, hankkeen taiteellinen johtaja Lehmus kertoo.

Lehmus ja Nuutinen loivat lyhyen, neutraalin koreografian, ja esittivät sen erilaisia tunnetiloja ja -prosesseja ilmentäen tietotekniikan laitoksen liikekaappausstudiossa. Näin esityksistä saatiin tarkat, kolmiulotteiset mallit, ja mittauksista voitiin analysoida miten eri tunteiden ilmaisut poikkesivat liikkeellisesti toisistaan.

"Esimerkiksi rakkautta ilmaiseva liike on nopeampaa, ja siinä on suurempia kiihtyvyyksiä kuin inhoa ilmaisevassa liikkeessä", kertoo tutkimuksessa liikeanalyysistä vastannut tekniikan tohtori Klaus Förger, tietotekniikan laitoksen alumni.

Yleisö tanssiteoksen tunnetutkijoina

Projektin loppuhuipennus on tanssiteos kahdelle tanssijalle, kahdelle sellistille ja yhdelle tutkijalle. Esityksessä yleisö äänestää koreografian ja musiikin tunteellisen sisällön kännykkää käyttäen.

"Yleisö pääsee tunnetutkijan roolissa näkemään paraatipaikalta, miten eri tunneyhdistelmät värittävät liikettä ja musiikkia ja miten ne vaikuttavat esiintyjien vuorovaikutukseen", hehkuttaa Nuutinen, jonka sooloteos Hatched nähdään myös kahden tanssiteoksen illassa.

Koneen säätiön rahoittamaa kaksivuotista Social eMotions -hanketta johti Tommi Himberg. Tietotekniikan laitoksen alumni Roberto Pugliese vastasi teoksen projisoinneista, muokaten Kinect-kameralla poimitut tanssijoiden ääriviivat eri tunnetiloiksi.Teoksen musiikin on säveltänyt Jussi Lampela, ja sen esittävät sellistit Iida-Vilhelmiina Sinivalo ja Ulla Lampela. Yleisö on tervetullut Social eMotions -tanssiteoksen esityksiin pe 24.2. ja la 25.2. kello 19 Kulttuurikeskus Stoaan Helsingissä. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskustella esiintyjien ja tutkijoiden kanssa.

Lisätietoja: