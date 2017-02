FutureForum 2017: Teknologian kehitys on teollisuuden muutoksen moottori

23.2.2017 07:00 | Expomark

”Ne yritykset, jotka menestyvät tulevaisuudessa, ottavat uudet teknologiat haltuun. Mutta kuinka se tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla? Siihen tarvitaan paljon päätöksiä ja tekoja, jotka muuttavat toimintaa”, sanoo FutureForum teollisuuden bisnestapahtuman puhuja, LUT:n professori Timo Kärri.

Tulevaisuuden teollisuus on erilaista kuin tämänhetkinen. Teollinen internet mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon automaattisen hyödyntämisen johtamisessa eri tasoilla. Robotiikka ja automaatio mylläävät tuotannon uuteen järjestykseen. Yritysten ekosysteemit tuovat yhteen parhaat resurssit ja innovaatiot tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

”Teknologian kehityksen tuoma muutos tulee koskemaan yritysten koko toimintaa, aina johtamisesta käytännön työhön. Se vaikuttaa organisointiin, osaamistarpeisiin, verkostoihin ja liiketoimintaan, muutamia mainitakseni. ”, sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Timo Kärri. Hän on yksi FutureForumin 30 puhujasta. FutureForum, uusi teollisuuden bisnestapahtuma Lappeenrannassa 16.–17.5. pureutuu teollisuuden ja teknologian tulevaisuuteen eri alojen asiantuntijoiden ja päättäjien voimin.

Kärrin mukaan Suomessa teollisuuden kehittämisen lähtökohdat ovat hyvät. Teknologiat ovat pitkälti jo olemassa, osin käytössäkin. Silti aikaa ei ole tuhlattavaksi. Muutos on tehtävä aktiivisella työllä ja vahvalla parhaaseen tietoon perustuvalla näkemyksellä.

”Ei riitä, että vain suuret yritykset lähtevät mukaan muutokseen. Heidän kumppaniyritystensä on oltava kehityksessä mukana. Mitä nopeammin, sitä parempi”, Kärri toteaa.

Kehittämisen ekosysteemi teollisen nousun tekijänä

Metsäteollisuudessa tiedetään jo paljon muutoksesta ja sen merkityksestä. Teollinen murros on koetellut sitä voimakkaasti ja ensimmäisten alojen joukossa. Uuden suunnan löytämisen taustalla on innovaatioita, uusia aluevaltauksia, toimintatapojen kehittämistä ja digitalisaation hyödyntämistä. Se on tarkoittanut myös perinteisen toiminnan alasajoa ja rajua tehostamista.

”Yritysten tuloskunto on parantunut ja taseet vahvistuneet. UPM:ssä näemme tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia”, UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska sanoo. Hän puhuu FutureForumissa metsäteollisuuden digitalisaatiosta ja mm. big datan hyödyntämisestä laadun seurannassa ja kunnossapidossa.

Tutkimus ja kehittäminen ovat osa nykypäivän metsäteollisuuden arkea. Uutta luodaan aktiivisesti yhteistyössä tutkimuslaitosten ja kumppaniyritysten kanssa. UPM on löytänyt ketteriä ja innovatiivisia kumppaneita muun muassa startup-yrityksistä.

”Aktiiviset korkean osaamisen startupit ja tutkimustahot muodostavat Suomessa poikkeuksellisen ekosysteemin. Täällä on hyvä vahvuus lähteä kehittämään millaista tahansa uutta teollista nousua”, Ovaska arvioi.

FutureForum teknologian tulevaisuuden äärellä

Teollisuuden ja teknologian alan tulevaisuutta visioivan FutureForumin kansainvälinen puhuja Olivia Walker on megatrendien ja innovaatioiden asiantuntija Frost & Sullivan -yrityskonsulteissa, asiakkainaan mm. Toyota, IBM ja Bosch. Hän on yksi FutureForumin pääpuhujista.

Muina esiintyjinä nähdään teknologia- ja bisnesmaailman osaajia ja visionäärejä, kuten tulevaisuudentutkija Risto Linturi, professori ja sijoittaja Anssi Vanjoki ja kasvuyrittäjä Nelli Lähteenmäki. Suomalaisten yritysten toimitus-, myynti- ja teknologiajohtajia ovat paikalla muun muassa Jari Collin Sonerasta, Kimmo Saarela Trelabista, Mikko Härkönen Valmetista ja Juha Kautto Outotecista.

Tapahtuman teemoina ovat muun muassa IoT ja big data teollisuudessa, kiertotalous, teknologian vienti, tulevaisuuden teknologia sekä tulevaisuuden megatrendit. Tapahtumassa on kohtaamisia varten kumppanialue ja Brella-verkostoitumisalue, joiden tapaamisia voi sopia etukäteen.