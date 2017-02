Tuula Teeri siirtyy Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian (IVA) toimitusjohtajaksi

23.2.2017 09:23 | Aalto-yliopisto

Tuula Teeri jättää Aalto-yliopiston rehtorin tehtävän todennäköisesti loppusyksystä.

Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri on ilmoittanut jättävänsä rehtorin tehtävän siirtyäkseen Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA) toimitusjohtajaksi todennäköisesti loppusyksystä. Aalto-yliopistosäätiön hallitus käynnistää hakuprosessin uuden rehtorin valitsemiseksi.

"Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Tuula Teeriä hänen merkittävästä panoksestaan Aalto-yliopiston kehittämisessä ja onnitella uudesta tehtävästä IVA:ssa. Hänen johdollaan tiede, taide, tekniikka ja talous on saatu yhdistettyä monialaiseksi yliopistoksi, jolla on vahva identiteetti ja hyvä kansainvälinen maine", sanoo Aalto-yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila.

"Tuula Teerin kaudella Aalto-yliopiston perustamiseen liittyneet suuret hankkeet on saatu vakiinnutettua ja yliopiston yhteinen kampus on hyvää vauhtia rakentumassa Otaniemeen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Haemme nyt seuraajaa Tuula Teerille Aalto-yliopiston strategian toteuttajana", jatkaa Anne Brunila.

"Aalto-yliopiston rakentaminen on ollut erittäin kunnianhimoinen projekti ja poikkeuksellisen mielenkiintoinen työ. Tulin Aalto-yliopistoon lähes kahdeksan vuotta sitten luotsaamaan yliopiston rakentamista. Olemme toteuttaneet mittavan muutostyön ja tehneet lujasti töitä tutkimuksen laadun nostamiseksi. Sekä akateemiset tuloksemme että yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme ovat parantuneet merkittävästi. Olen vakuuttunut siitä, että suunta tulevaisuuteen on selvä", sanoo Tuula Teeri.

"Tuleva työni IVA:n johdossa on näköalapaikka, jossa voin hyödyntää tähän asti oppimani. Jatkan vielä jonkin aikaa työtäni Aalto-yliopistossa, mutta haluan kuitenkin jo tässä vaiheessa lämpimästi kiittää koko Aalto-yhteisöä sekä yliopistosäätiön hallitusta rakentavasta ja innostavasta yhteistyöstä", Tuula Teeri toteaa.