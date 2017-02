Mediakutsu: 200 000 euroa nuorten ideoiden toteuttamiseen RuutiBudjetti Gaalassa

Nuoret pärjäävät paremmin Kaikki käy koulua -toimintamallin ansiosta 19.12.2016 15:05

Koulujärjestelmämme on ollut kiivaan keskustelun kohteena, kun oppimistulosten on todettu heikentyneen, eriarvoistuminen on lisääntynyt ja toiselle asteelle siirtyminen takkuilee. Kaikki käy koulua -toimintamallin tyttö- ja poikaryhmät ovat yksi käytännön keino puuttua näihin huolta herättäviin kehityskulkuihin.