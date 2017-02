Tays ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköisen äitiyskortin

Sairaanhoitopiiri teki tutkintapyynnön asiakkaan huonosta kohtelusta 19.1.2017 09:15

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Pitkäniemessä sijaitsevassa kehitysvammahuollon yksikössä on tullut ilmi tilanne, jossa asiakas on jätetty ulos ilman ulkoiluvaatteita noin tunnin ajaksi. 29.12. tapahtunut tilanne tuli kehitysvammahuollon toimialueen johdon tietoon sairaanhoitopiirin oman valvonnan kautta 9.1.2017. Sairaanhoitopiiri on tehnyt työntekijöidensä toiminnasta poliisille tutkintapyynnön. Henkilökuntaa on kuultu asiasta. Sairaanhoitopiirin oman selvityksen perusteella kolme työntekijää on irtisanottu ja kaksi muuta saanut varoituksen. Työntekijät eivät työskentele enää yksikössä. Asiakkaan kohtelu on ollut toistaiseksi saatujen tietojen perusteella sekä lain että sairaanhoitopiirin eettisten periaatteiden vastaista. Asiakkaan läheisten kanssa on keskusteltu tapahtumista. Läheiset eivät toivo asiassa julkisuutta. Sairaanhoitopiiri toivoo, että media kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja noudattaa läheisten toivomusta.