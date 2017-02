Best-Caravanin henkilökunta koulutautuu Floridassa

24.2.2017 09:02 | Best-Caravan Oy

Matkailualalla toimiville reissaaminen on verissä ja mukaan tarttuu aina paljon. Best Caravan pohti henkilökunnan koulutusta ja päätti toteuttaa sen maailman suurimmassa matkailuajoneuvo kaupassa Floridassa.

MATKAAN ALKULÄHTEILLE

Matkailualalla toimiville reissaaminen on verissä ja mukaan tarttuu aina paljon. Best Caravan pohti henkilökunnan koulutusta ja päätti toteuttaa sen maailman suurimmassa matkailuajoneuvo kaupassa Floridassa.

“Asetimme marras-joulukuulle myyntitavoitteeksi “parantaa edellisestä vuodesta”. Onnistuimme kolminkertaistamaan myynnin, joten lähdemme työporukalla katsastamaan, miten tämän voi tehdä vielä paremmin, miten homma toimii muualla isolla orkesterilla ja mitkä ovat alan trendit Amerikassa. Matkaan lähtee 35 henkilöä kahdessa erässä.”

Karavaanareiden mekka sijaitsee Floridassa Tampassa. “Kohteemme on Lazydays, täyden palvelun matkailuauto ja -vaunukeskittymä, jokaiselle asiasta kiinnostuneelle. Alueella riittää nähtävää, koettavaa ja ihmeteltävää, onhan se maailman suurin caravankauppa, alueen koko on 126 eekkeriä eli noin 50 hehtaaria. Siellä on 100 huoltomiestä 230 huoltopaikkaa, suuri tarvikemyymälä.

“Tuosta koostakin voi jo päätellä, että siellä ei jalan kuljeta, vaan alueen tarjonta katsastetaan golfautoilla ajellen, joko opastetusti tai omatoimisesti”, kertoo Sorvari, joka onkin käynyt paikalla jo pari kertaa.

MATKAILUAUTO JA -VAUNUKAUPALLA MENEE LUJAA

Kysyntä kasvaa ja välillä positiivisena ongelmana tulee vastaan myytävän kaluston riittävyys. Myös uudet sukupolvet ovat löytäneet automatkailun. “Ensiostajissa on nuoria perheitä, joilla on upeita kokemuksia lapsuudesta, on vanhempaa sukupolvea, jotka siirtyvät veneilystä tien päälle ja siten on niitä, joita helppo ja huoleton matkailu kiehtoo”, kertoo toimitusjohtaja Lasse Sorvari Best Caravan Oy:stä.

MONIEN MERKKIEN TALO

Best-Caravan Oy on suurin caravanalaan keskittynyt yritys Suomessa, se on matkailuautojen ja -vaunujen monimerkkitalo. Se edustaa Euroopan arvostetuimpia ja eniten myytyjä merkkejä, joiden mallistot täydentävät toisiaan ja tarjoavat asiakkailleen täyden valikoiman eri käyttötarkoituksiin ja erilaisille budjeteille sopivia vaihtoehtoja. Lisäksi suurimman valikoiman käytettyjä. Yrityksellä on toimipisteet Hyvinkäällä, Espoossa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa.