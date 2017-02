Maailman rukouspäivä 3.3.2017: Hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on kansainvälinen, ekumeeninen ja monikulttuurinen naisten ja tyttöjen liike, jossa erilaisuuden ymmärtämisen kautta halutaan rakentaa väkivallatonta ja turvallista maailmaa. NNKY:n tavoitteena on tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sekä tasa-arvon ja ekumenian edistäminen. NNKY:n paikallisyhdistyksissä on tarjolla toimintaa kaikenikäisille naisille. Suomeen vuonna 1896 perustettu NNKY on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä.

www.ywca.fi