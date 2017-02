Työttömät nuoret kuvasivat Suomen luontoa – matkalla syntyi oivalluksia elämästä

23.2.2017 14:05 | Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Luontopolkua eteenpäin -hankkeen nuoret ovat valokuvanneet suomalaista luontoa neljän vuoden ajan. Luontoympäristö on tarjonnut hankkeen nuorille turvallisen ja inspiroivan ympäristön pysähtyä pohtimaan omaa elämää, vahvuuksia ja voimavaroja. Luontokuvista valoa ja voimaa elämänpoluille -valokuvaprojektin kautta Luontopolkua eteenpäin -hanke nostaa esiin työttömien nuorten ajatuksia elämästä ja voimavaroista.

Nuorten kuvaamista luontokuvista sekä oivalluksista elämästä syntyivät voimavarakortit. Voimavarakorttien tekstit kertovat elämästä ja vievät lukijan tärkeiden asioiden äärelle. Tekstit antavat toivoa ja muistuttavat meitä pysähtymään sekä ottamaan aikaa itselle. Hektisen arjen keskellä nuoret ovat kokeneet luontoympäristön voimaannuttavana paikkana, jossa on tilaa kuunnella omia ajatuksia ja mahdollisuus olla läsnä. Tämä tila on vapauttanut energiaa kokonaisvaltaisille pohdinnoille elämästä.

Neljä vuotta sitten helsinkiläinen Early Learning -yritys näki internetissä ilmoituksen. Ilmoituksessa haettiin käytettyjä kameroita työttömien nuorten käyttöön. Yrityksen tuottaja Jukka Pääkkönen näki nuorissa mahdollisuuden ja lahjoitti kameroita hankkeen nuorten käyttöön. Kamerat mahdollistivat vuosien varrella Luontopolkua eteenpäin -hankkeessa voimavarapainotteisen valokuvatyöskentelyn sekä kymmenien tuhansien luontokuvien ikuistamisen. Luontopolkua eteenpäin -hanke sai loppuvuodesta 2016 Majaoja-säätiön valokuvataiteen apurahan Luontokuvista valoa ja voimaa elämänpoluille -projektiin. Valokuvataiteen apuraha on mahdollistanut hankkeen nuorten osaamisen ja ajatusten esiin nostamisen voimavaravalokuvakorttien sekä taidenäyttelyn muodossa.

Luontokuvista valoa ja voimaa elämänpoluille -taidenäyttely järjestetään Tampereella yhteistyössä Museokeskus Vapriikin kanssa. Taidenäyttely on avoinna yleisölle maaliskuun ajan. Taidenäyttelyssä on esillä nuorten kuvaamia puhuttelevia luontokuvia. Luontokuvista valoa ja voimaa elämänpoluille -projektin kautta nuoret osallistuvat osaltaan Suomi 100 vuotta -juhlavuoteen nostamalla esiin luonnon tärkeyden sekä merkityksen terveyteen ja hyvinvointiimme.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Luontopolkua eteenpäin -hanke on viisivuotinen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn rahoittama hanke. Hankkeen toiminta on kohdennettu työttömille nuorille. Hankkeen tavoitteena on tukea työttömien nuorten terveyttä, hyvinvointia sekä työllistymistä luontolähtöisin menetelmin. Luontopolkua eteenpäin -hanke järjestää Tampereella retkeily- ja luontotoimintoihin painottuvia työpajajaksoja, voimavararyhmiä sekä vapaaehtoisvoimin järjestettävää retkikerhotoimintaa.