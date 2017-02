Arne Alligator och Mumintrollen, modellera och hoppslott - välkommen på En kulturdag kring ån!

Lasten museofestareilla palataan 80-luvun lapsuuteen 23.2.2017 14:53

Vuoden 2017 Lasten museofestareita vietetään hiukset krepillä, korvalappustereot korvilla ja neonvärit yllä - teemana on paluu kasarilapsuuteen! Aprilliviikonlopun kaksipäiväisessä ohjelmassa lähdetään aikamatkalle 1980-luvulle karaoken, levyraadin, Nintendon, Star Warsin, My Little Ponyn ja piirtoheittimien maailmaan. Näyttelykeskus WeeGeellä järjestettävään festivaaliin on ilmainen bussikuljetus tasatunnein klo 11–15 Kiasman edestä.