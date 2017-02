Lasten museofestareilla palataan 80-luvun lapsuuteen

Vuoden 2017 Lasten museofestareita vietetään hiukset krepillä, korvalappustereot korvilla ja neonvärit yllä - teemana on paluu kasarilapsuuteen! Aprilliviikonlopun kaksipäiväisessä ohjelmassa lähdetään aikamatkalle 1980-luvulle karaoken, levyraadin, Nintendon, Star Warsin, My Little Ponyn ja piirtoheittimien maailmaan. Näyttelykeskus WeeGeellä järjestettävään festivaaliin on ilmainen bussikuljetus tasatunnein klo 11–15 Kiasman edestä.

Tapahtuma on osa Lelumuseo Hevosenkengän Paluu lapsuuteen – vuosikymmenten toivotut -tapahtumasarjaa, joka kuuluu viralliseen Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan. Sisäänpääsylipulla pääsee nauttimaan runsaasta, koko Näyttelykeskus WeeGeen täyttävästä ohjelmasta: WeeGee-lavalla esiintyvät Yleisradion lasten tv-ohjelmista tutut M.A. Numminen ja Pedro Hietanen, eli Gommi ja Pommi, 1980-luvun Pikku Kakkosesta tuttu taikuri Timo Taikuri Kulmakko sekä juontajana Teatteri Hevosenkengän Tohtori Sykerö. Tähtien sota -hahmoja kiertelee festareilla. Vieraina Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu -elokuvista tuttuja Nordic Garrison -hyväntekeväisyysjärjestön toteuttamia hahmoja. Vekaraokessa lauletaan kasarilastenlauluja sekä uudempia hittejä ja Kinoliino näyttää legendaarisia kasarilastenohjelmia mm. Pelle Hermanni, Rölli ja Pupu Tupuna. Lisäksi Nintendon Snes ja Play Station -pelit odottavat pelaajia Pelikolossa. Hannu Tainan alkuperäisten Uppo-Nalle-kuvituksien äärellä tarinoidaan ja Salon Pepe Åhmanin kasarikampaamo tarjoaa vieraille festarilookit. Jokainen kävijä on taiteilija Vahanen-yhtiöiden tarjoamassa taidepajassa EMMAn taikahiekan äärellä. Piirrä, piirrä piirtoheitin! -taidepajassa tehdään seinille heijastettavia muuttuvia kollaaseja 80-luvun musiikin rytmittämänä. Lisäksi paljon muuta ohjelmaa, liitteenä koko festivaaliohjelma. Lasten museofestarit, la-su 1.-2.4. klo 11-17

Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo Pääsylipun hinnalla; aikuiset 12 €, alennusryhmät 10 €. WeeGeelle ja tapahtumaan on vapaa sisäänpääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille, Museokortilla ja Kaikukortilla. Lasten museofestarit järjestävät:

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

Espoon kuvataidekoulu

Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Helinä Rautavaaran museo

KAMU - Espoon kaupunginmuseo

Musiikkiopisto Juvenalia

Suomen Kellomuseo

Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä Lisäksi festareilla mukana:

EMMA Shop

Salon Pepe Åhman

SIS. Deli+Café

Vahanen-yhtiöt Liitteet: Lasten museofestareiden ohjelma Lisätietoa: http://www.weegeenayttelykeskus.fi/lasten-museofestarit/ Lisätietoa Lelumuseo Hevosenkengän Paluu lapsuuteen -tapahtumasarjasta: http://lelumuseohevosenkenka.fi/tapahtumakalenteri/paluu-lapsuuteen-2017 Lehdistökuvat: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Lasten+museofestarit+2017/

