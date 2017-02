JHL tavoittelee palkankorotuksia

23.2.2017 14:53 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ammattiliitto JHL on aloittanut valmistautumisen ensi syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. JHL:n hallitus linjasi torstaina liiton alustavia tavoitteita seuraavalle neuvottelukierrokselle.

Kilpailukykysopimus on leikannut erityisesti julkisen alan työntekijöiden ostovoimaa, joten JHL tavoittelee jäsenilleen palkankorotuksia. Peruslinja on se, että JHL:n sopimusaloille tehdään kustannustasoltaan vienti- ja teollisuusaloja vastaavia ratkaisuja. Niin ikään sopimuskausien pituutta määriteltäessä otetaan huomioon viennin ja teollisuuden sopimuskaudet, ja julkisella alalla sote- ja maakuntauudistus.

JHL haluaa lisäksi nostaa työelämän laadun kehittämisen takaisin keskeisten sovittavien asioiden joukkoon.

Merkittävä asia on myösEK:n irtisanomien keskusjärjestösopimusten kirjausten siirtäminen työehtosopimuksiin. JHL:n kentässä näillä sopimuksilla on ollut merkitystä ennen kaikkea yksityisillä aloilla. JHL:n hallitus patistaa eri toimialoja neuvottelemaan asiasta mahdollisimman pian. Näin saadaan pöytä puhtaaksi tästä luottamusta koetelleesta asiasta hyvissä ajoin ennen ensi syksyn ja talven työehtosopimusneuvotteluja.

Tällaisia neuvotteluja esittivät palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pian sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) oli ilmoittanut irtisanovansa käytännössä kaikki työmarkkina-asioita koskevat keskusjärjestösopimukset. Niillä on sovittu muun muassa luottamusmiesten asemasta, koulutuksesta, työelämän laadusta ja ay-jäsenmaksujen perimisestä jatilittämisestä.



EK perustelee sopimusten irtisanomista sääntömuutoksellaan, joka kieltää sitä solmimasta enää keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja. Perustelu ei kestä lähempää tarkastelua, JHL toteaa. EK olisi hyvin voinut selvittää kaikessa rauhassa yhdessä eri alojen työnantaja- ja työntekijäliittojen kanssa, miten raukeavien keskusjärjestösopimusten määräyksiä kirjataan työehtosopimuksiin.



Neuvottelusuhteissa ja rakentavien ratkaisujen hakemisessa tärkeintä eivät ole säännöt, vaan luottamus., JHL huomauttaa. Nyt JHL odottaakin EK:lta, sen kentältä ja työnantajilta yleisemminkin maltillista ja vastuuntuntoista toimintaa. Palkansaajat ovat oman savottansa tehneet suostumalla jäsenilleen hankalaan, ostovoimaa leikkaavaan ja työaikaa pidentävään kilpailukykysopimukseen. Palkansaajat ovat tukeneet ja tukevat vientiä ja yrityksiä, jotta työllisyys paranisi. Isoin lasku on osoitettu matalapalkkaiselle, naisvaltaiselle julkiselle sektorille, jolta muiden leikkausten lisäksi leikataan lomarahoja kolmen vuoden ajan.

JHL on nyt selvittänyt keskeisten sopimusalojensa osalta, miten keskusjärjestösopimusten irtisanominen vaikuttaa. Moni keskusjärjestösopimuksissa sovituista asioista on jo aiemmin kirjattu JHL:n työehtosopimuksiin. Myös julkisalan työnantajien kanssa niistä on useimmiten sovittu vastaavalla tavalla.Niiden osalta JHL lähtee siitä, että kirjaukset pysyvät voimassa jatkossakin.



Varsinkin pienemmillä sopimusaloilla puutteita kirjauksissa on ja niiden osalta täydennykset voivat olla tarpeen. Jos kirjausten lisäämistä alakohtaisiin sopimuksiin ei ole neuvoteltu alta pois, JHL tuo asian syksyn neuvottelupöytiin.

Orastava talouskasvu tarvitsisi nyt tuekseen ennakoitavuutta ja laajaa luottamusta työmarkkinoilla. Sitä saadaan sopimalla, ei sanelemalla, JHL:n hallitus kiteyttää.