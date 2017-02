Helsingin työväenopiston luennot ja konsertit 6.3.–19.3.2017

23.2.2017 15:10 | Helsingin työväenopisto

Työväenopistossa alkaa Naiset, taide ja modernismi -luentosarja, jonka ensimmäisellä luennolla maaliskuun 6. päivä käsitellään Helene Schjerfbeckiä. Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentosarjassa palataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin luentojen, valokuvien ja elävien musiikin avulla. Maaliskuun 18. päivä otetaan 100 askelta tulevaisuuteen, kun Opistotalon avoimessa kansalaiskeskustelussa pohditaan maamme tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Viikko 10

Maanantai 6.3.

Kielihistoriaa: indoeurooppalaiset, arjalaiset, germaaniset ja balttilaiset lainasanat

Työväenopiston luento klo 13–14.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Suomalaisten alkuperä arkeologian, kielitieteen ja genetiikan kertomana -luentosarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Avoimet kirjoittajatreffit

Työväenopiston kirjoittajatreffit on kohtaamispaikka kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Treffeillä tehdään lyhyitä kirjoitusharjoituksia ja keskustellaan opettajan johdolla. Treffeille voi tuoda mukanaan omia tekstejä, joita luetaan ääneen. Pääpaino kirjoittajatreffeillä on kirjoittamisessa ja kannustavassa palautteessa. Treffeille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Opettaja Laura Laitinen. Maunula-talo, kirjaston työtila (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Kampin kirjallisuusluennot: Oscar Parland: Lumottu tie ja Härän vuosi

Työväenopiston luentosarja Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21), juhlasali klo 14–15.30. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Itsenäinen Suomi ennen sotia

Työväenopiston maahanmuuttajille tarkoitetussa Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta. Luentosarja edellyttää A2-tason kielitaidon. Luennoitsija Karina Nirman. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

P. E. Svinhufvud itsenäisyysmiehenä

Suomen synty oli pitkä ja monimutkainen prosessi. Työväenopiston Miten Suomi syntyi? -luentosarjassa käsitellään eri näkökulmia asioihin ja henkilöihin, joilla oli merkittävä vaikutus siihen, miten suuriruhtinaskunnasta kehittyi itsenäinen Suomen tasavalta. Luennoitsija professori Martti Häikiö. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kanneltalon kirjallisuus: Ain’Elisabet Pennanen: Kaksi raukkaa – Pennasen ja Juhani Siljon rakkaus

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija HuK Iiro Kajas. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Elämä, kuolema, ihmisen osa

Työväenopiston Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita -luentosarjassa tutustutaan tavallisimpiin lentäviin lauseisiin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Luennot eivät edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Metaforan valta kielessä ja ajattelussa

Työväenopiston Suomen kielen kätketty filosofia -luentosarjassa pohditaan, millaisia ajattelutapoja suomen kielen sanat heijastelevat. Tiesitkö, että tietää-verbi on johdettu sanasta ”tie”? Tai että sanalla ”mieli” on yli kymmenen eri merkitystä? Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Helene Schjerfbeck – Realismista modernismiin

Työväenopiston Naiset, taide ja modernismi -luentosarjassa tarkastellaan viittä suomalaista naistaiteilijaa, näkökulmina heidän saama koulutus, heille vaikutteita antanut kansainvälinen kuvataide ja kunkin taiteilijan itsenäiseksi kehittynyt ilmaisu maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Mitä on suomalainen kuvataide – ihan oikeasti

Työväenopiston 100 vuotta suomalaista taidetta -luentosarjassa luodaan katsaus Suomen kuvataiteeseen ja sen merkitykseen ennen ja nyt. Luennoitsija FM Merja Ilola. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.15–19.45. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Parturit, välskärit ja lääkärit – suomalaisen terveydenhuollon alkuvaiheita

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Ateena – antiikin aarreaitta

Työväenopiston Euroopan kiehtovat kulttuurikaupungit -luentosarja Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Luennoitsija Maarit Suonsivu. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Tiistai 7.3.

1980-luku: Korvat auki!, jälkisarjallisuus

Työväenopiston Suomalaisen taidemusiikin 100 vuotta -luentosarjassa perehdytään suomalaiseen taidemusiikkiin eri vuosikymmenillä. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Antiikin merkitys italialaisessa kulttuurissa

Työväenopiston Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa käsitellään Italian historiaa pähkinänkuoressa Rooman valtakunnan ajoista moderniin Italiaan. Luennoilla korostetaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta nykypäivän Italiaan. Luennoitsija Gianluca De Martino. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Toledo – El Greco ja inkvisitio

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan 1500-luvun italialaisen taiteen monimuotoisuuteen. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Arpa on heitetty

Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Voiko loton seitsemän oikein tulosta ennustaa? Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Oikeus metsään – mitä se tarkoittaa?

Työväenopiston Metsä luontona ja ihmisen muokkaamana -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Naomi Klein: ”Tämä muuttaa kaiken”

Työväenopiston Filosofiaklubissa käsitellään keskustellen aikamme hyvin eläviä, tärkeitä ajattelijoita. Ensimmäiselle kerralle voi lukea esim. artikkeleita Naomi Kleinin kirjasta ”Tämä muuttaa kaiken”. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Volter Kilpi: Alastalon salissa ja Pitäjän pienempiä

Työväenopiston Rudolfin kirjallisuusluennot -sarja päättyy Palvelutalo Rudolfissa (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

100 vuotta Suomen kuvataidetta

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan Suomen taidehistorian kolmeen eri osa-alueeseen: kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs), musiikkiluokka klo 14.30–16. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Keskiviikko 8.3.

Turkin tärkeimmät pyhiinvaelluskohteet Smyrnasta Laodikeaan

Työväenopiston Turkki muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa asiantuntijat valaisevat eri näkökulmista maan menneisyyttä ja nykypäivää. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Ontologisia jumalatodistuksia: historiallinen katsaus

Työväenopiston Jumalatodistuksia – puolesta ja vastaan -luentosarjassa esitetään yleisimpiä jumalatodistuksia ja tarkastellaan niiden rakenteita, lähtökohtia ja määritelmiä. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kaanonin kääntöpuoli. Toiseutetut naiskirjailijat Ranskan kirjallisuushistoriassa

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Luennoitsija FM Aura Sevón. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.



Kirjallisuus itsenäisyydestä nykypäivään

Työväenopiston Kulttuurikulma-luentosarjassa lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luentokokonaisuuden aiheena on Karibian magia ja melankolia: Venezuelan ja Kolumbian kulttuuria. Luennoitsija kirjailija, toimittaja Jukka Koskelainen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

1900-luvun alun Helsinki – nuori moderni suurkaupunki

Työväenopiston Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentosarjassa palataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin valokuvien, elävän musiikin ja luennoinnin siivittämänä. Luennoitsija historiantutkija, dosentti Samu Nyström ja muusikko, MuM Elisa Tan. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12.30–14. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Perikles & Alkiabiades

Työväenopiston Antiikin suurmiehiä -luentosarjassa tutustutaan antiikin historian värikkäisiin vaiheisiin kuuluisimpien suurmiesten ja -naisen elämäkertojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Vahva nainen Eeva Joenpelto, ihminen ja kirjailija

Työväenopiston Roihuvuoren kirjallisuusluennot -sarja alkaa Roihuvuoren palvelukeskuksen väistötilassa (Kettutie 8) klo 13.30–15. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Torstai 9.3.

Arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen pankkitalo, Aleksanterinkatu 36 B

Työväenopiston Vanhaa ja uutta Helsinkiä -luentosarjan tutustumiskierroksilla yhdistämme historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Luennoitsija DI Irina Fesenko. Kaupungintalo Virka Galleria (Pohjoisesplanadi 11-13) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Iloa yhteislaulusta

Virkistävää yhteislaulua ikäihmisille ja palvelukeskuksen asukkaille pianon säestyksellä. Lauluja kansansävelmistä iskelmiin ja tanssimusiikkiin. Vetäjänä Vesa Lintula. Kinaporin palvelukeskus, kerhohuone 1 (Kinaporinkatu 9 A) klo 11–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Mikä peleissä kiehtoo ja koukuttaa?

Työväenopiston Miks ne aina pelaa? -tietoiskuissa asiaa tietokonepeleistä ja pelaamisesta. Sopii erityisesti senioreille. Tietoiskuja voi seurata etänä osoitteessa http://kol.adobeconnect.com/tietotekniikkaluennot. Voit halutessasi osallistua samalla chat-taustakeskusteluun: kysyä ja jakaa omia kokemuksiasi. Luennoitsija opetusharjoittelija Minna Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Balkanin alueen tärkeimmät linnoitukset ja luostarit

Työväenopiston Antiikin ja Bysantin aarteet -luentosarjassa tarkastellaan Balkanin alueen menneisyyttä historian käänteiden avulla myyttien ja todellisuuden läpi. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Tsaaria kumoamassa – Ohrana, anarkistit ja aktivistit 1881–1918

Työväenopiston Vakoiluhistoriaa Itämeren alueella -luentosarjassa perehdytään Itämeren alueella vaikuttaneiden suurvaltojen ja pienempien valtioiden tiedusteluhistoriaan. Luennoitsija FT Aleksi Mainio. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Rooman hegemonia

Euroopan kansat, kielet ja valtiot ovat syntyneet, hävinneet ja muuttuneet vuosisatojen mittaan, yhteyksissään toisiin kansoihin. Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luentosarjassa tarkastelemme kansojen ja maiden historiaa runsaiden karttojen avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Perjantai 10.3.

Työväestön huoneista herrasväen salonkeihin: Art Nouveau, Helsinki ja Viipuri

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla käsitellään kulttuuria sanoin ja kuvin. Maaliskuun luennoilla aiheena on Kaakeliuuneista maalämpöön, puurakentamisesta postmoderniin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Vierailu Suomen kansallismuseoon / экскурсия в Национальный музей Финляндии (посещение музея только по записи) (venäjänkielinen)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Pe / пят 16–17.30. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Opettajakonsertti

Michaela Heimsch, Mervi Sipola-Maliniemi ja Sini Rautavaara laulavat keväisiä lauluja. Pianistina on Jussi Pernu. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Klassismi, ooppera ja vokaalimusiikki (Gluck ja Mozart)

Työväenopiston länsimaisen musiikin historiaan syventyvä luentosarja keskittyy myöhäisbarokin ja klassismin musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija Karina Nirman. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Jari Järvelä: Tyttö ja pommi; Tyttö ja rotta

Työväenopiston kirjallisuusluennolla aiheena Jari Järvelän rikosromaanit Tyttö ja pommi sekä Tyttö ja rotta. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Osa Kustaankartanon kirjallisuus ja kulttuuri -sarjaa. Kustaankartanon palvelukeskus, A-talo/käsityökeskus (Kivalterintie 16/Oltermannintie 32) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.



Maanantai 13.3.

Genetiikan todistus: miksi genetiikkaa koskevista tiedoista ei muodostu yhtenäistä kuvaa suomalaisten alkuperästä?

Työväenopiston luento klo 13–14.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Suomalaisten alkuperä arkeologian, kielitieteen ja genetiikan kertomana -luentosarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Talvi- ja jatkosota

Työväenopiston maahanmuuttajille tarkoitetussa Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta. Luentosarja edellyttää A2-tason kielitaidon. Luennoitsija Karina Nirman. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kirjailijat kansakunnan rakentajina ja mielipidevaikuttajina – esimerkkeinä Eino Leino ja Algot Untola

Suomen synty oli pitkä ja monimutkainen prosessi. Työväenopiston Miten Suomi syntyi? -luentosarjassa käsitellään eri näkökulmia asioihin ja henkilöihin, joilla oli merkittävä vaikutus siihen, miten suuriruhtinaskunnasta kehittyi itsenäinen Suomen tasavalta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Tiede ja uskonto

Työväenopiston Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita -luentosarjassa tutustutaan tavallisimpiin lentäviin lauseisiin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Luennot eivät edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kira Leskinen: Valokuvieni synty

Työväenopiston luennolla valokuvataiteilija Kira Leskinen kertoo taiteellisesta työskentelystään ja esittelee tasoskannerilla toteuttamaansa abstraktia teossarjaa. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Kanneltalon kirjallisuus: Kovaksikeitettyjä amerikkalaisia Dashiell Hammettista Dennis Lehaneen

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija dekkariasiantuntija, suomentaja Risto M. K. Raitio. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Ellen Thesleff – henki, muoto ja väri

Työväenopiston Naiset, taide ja modernismi -luentosarjassa tarkastellaan viittä suomalaista naistaiteilijaa, näkökulmina heidän saama koulutus, heille vaikutteita antanut kansainvälinen kuvataide ja kunkin taiteilijan itsenäiseksi kehittynyt ilmaisu maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Sanojen merkitysten ihmeellinen maailma

Työväenopiston Suomen kielen kätketty filosofia -luentosarjassa pohditaan, millaisia ajattelutapoja suomen kielen sanat heijastelevat. Tiesitkö, että tietää-verbi on johdettu sanasta ”tie”? Tai että sanalla ”mieli” on yli kymmenen eri merkitystä? Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B), isoluokka klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Malmitalon kevätnäyttely

Työväenopiston kuvataidekurssien opiskelijatöitä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B), työväenopiston aulatilat. Näyttely avoinna maaliskuun loppuun saakka opiston aukioloaikoina. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Mihin kuvataide meillä on menossa – maalle vai maailmalle?

Työväenopiston 100 vuotta suomalaista taidetta -luentosarja päättyy. Luennoitsija FM Merja Ilola. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.15–19.45. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Tampere: teollisuutta, työväkeä ja taidetta

Työväenopiston Kulttuurimatkalla kotimaassa -luentosarjassa tutustutaan runsain kuvin suomalaisiin kulttuurikohteisiin Senaatintorilta Forum Marinumiin. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Kontulan palvelukeskus (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Mielisairaalan synty, moraalihoito ja hysteria

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Luennoitsija FM Sanna Tirkkonen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Nizza – Ranskan Rivieran sydän

Työväenopiston Euroopan kiehtovat kulttuurikaupungit -luentosarja Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Luennoitsija Maarit Suonsivu. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Tiistai 14.3.

Ragni Holmberg-Cawén ja Alwar Cawén – Antaa ihmisten luulla, että olemme rikkaita

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa kuullaan, mitä merkitsi olla taiteilija ja naimisissa taiteilijan kanssa ja miten taiteilijakodeissa vietettiin arkea ja juhlaa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Syystien monipuolinen palvelukeskus (Takaniitynkuja 3) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

1990-luku: Coyote Blues, synteesejä

Työväenopiston Suomalaisen taidemusiikin 100 vuotta -luentosarjassa perehdytään suomalaiseen taidemusiikkiin eri vuosikymmenillä. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Keskiaika ja renessanssi – kirkkovallan ja maallisten hallitsijoiden kamppailu

Työväenopiston Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa käsitellään Italian historiaa pähkinänkuoressa Rooman valtakunnan ajoista moderniin Italiaan. Luennoilla korostetaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta nykypäivän Italiaan. Luennoitsija Gianluca De Martino. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Napoli – Caravaggio ja caravaggistit

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan 1500-luvun italialaisen taiteen monimuotoisuuteen. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Näkemys, tieto vai todennäköisyys?

Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Voiko loton seitsemän oikein tulosta ennustaa? Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kaupunkivihreät vs. maaseutuvihreät? Ajatusmaailmojen yhtäläisyyksistä ja eroista

Työväenopiston Metsä luontona ja ihmisen muokkaamana -luentosarja päättyy Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Itsenäisen Suomen kansallissankari ja petturi

Työväenopiston Juostiinko Suomi maailmankartalle? Hannes Kolehmainen ja itsenäisen Suomen synty - luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 16.45–18.15. Luennoitsija dosentti Ossi Viita. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

100 vuotta Suomen arkkitehtuuria

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan Suomen taidehistorian kolmeen eri osa-alueeseen: kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs), musiikkiluokka klo 14.30–16. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Yhteislaulua Koskelan palvelukeskuksessa

Tule työväenopiston tapahtumaan laulamaan tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä.Laulattajana Tarja Karkulehto. Koskelan palvelukeskus, luentosali (Käpyläntie 11) klo 14.45–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Keskiviikko 15.3.

Cornwall, hiekkarannoilta maan reunalle

Työväenopiston luento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija MA Sari Pauloma. Korttelikerhon kulttuuriluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Oscar Parland: Lumottu tie ja Härän vuosi

Työväenopiston luento klo 14–15.30 Kotikallion palvelukeskuksessa (Kyläkirkontie 6–10). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Kotikallion kirjallisuusluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Antiokia ja assyrialaiskristityt Turkissa

Työväenopiston Turkki muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa asiantuntijat valaisevat eri näkökulmista menneisyyttä ja nykypäivää. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Talvisota / Зимняя война (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kosmologisia ja teleologisia jumalatodistuksia

Työväenopiston Jumalatodistuksia – puolesta ja vastaan -luentosarjassa esitetään yleisimpiä jumalatodistuksia ja tarkastellaan niiden rakenteita, lähtökohtia ja määritelmiä. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Majesteettisen välinpitämätön rikos. Kamel Daoudin romaani The Meursault Investigation ja Albert Camus’n Sivullinen

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Luennoitsija FM Silvia Hosseini. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Filosofiakahvila

Filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja kahvikupin ääressä keskiviikkoisin Opistotalon (Helsinginkatu 26) neuvotteluhuoneessa, klo 18.30–20. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Vapaa pääsy. Keskustelujen vetäjänä FT Jari Palomäki. Tiedustelut 09 310 88530.

Musiikki, runous, politiikka

Työväenopiston Kulttuurikulma-luentosarjassa lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luentokokonaisuuden aiheena on Karibian magia ja melankolia: Venezuelan ja Kolumbian kulttuuria. Luennoitsija kirjailija, toimittaja Jukka Koskelainen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Pelon, toivon ja nälän kaupunki – ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan Helsinki

Työväenopiston Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentosarjassa palataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin valokuvien, elävän musiikin ja luennoinnin siivittämänä. Luennoitsija historiantutkija, dosentti Samu Nyström ja muusikko, MuM Elisa Tan. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs), musiikkiluokka klo 12.30–14. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Demosthenes & Aleksanteri Suuri

Työväenopiston Antiikin suurmiehiä -luentosarjassa tutustutaan antiikin historian värikkäisiin vaiheisiin kuuluisimpien suurmiesten ja -naisen elämäkertojen avulla. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.



Torstai 16.3.

Senaatintori ja rahan historiaa

Työväenopiston Vanhaa ja uutta Helsinkiä -luentosarjan tutustumiskierroksilla yhdistämme historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Luennoitsija DI Irina Fesenko. Kaupungintalo Virka Galleria (Pohjoisesplanadi 11-13) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Iloa yhteislaulusta

Virkistävää yhteislaulua ikäihmisille ja palvelukeskuksen asukkaille pianon säestyksellä. Lauluja kansansävelmistä iskelmiin ja tanssimusiikkiin. Vetäjänä Vesa Lintula. Kinaporin palvelukeskus, kerhohuone 1 (Kinaporinkatu 9 A) klo 11–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Pelaamisen yhteiskunnalliset vaikutukset

Työväenopiston Miks ne aina pelaa? -tietoiskuissa asiaa tietokonepeleistä ja pelaamisesta. Sopii erityisesti senioreille. Tietoiskuja voi seurata etänä osoitteessa http://kol.adobeconnect.com/tietotekniikkaluennot. Voit halutessasi osallistua samalla chat-taustakeskusteluun: kysyä ja jakaa omia kokemuksiasi. Luennoitsija opetusharjoittelija Minna Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kaaoksenkesyttäjät

Kodin tavarapaljouden järjestäminen vie aikaa ja energiaa. Kolmen raivausmetodin vertailua (Konmari, Kaaoksen kesyttäjä ja Joka kodin raivausoppaan menetelmä). Teoriaa ja kokemuksia kaaoksen selvittelystä. Luennoitsija ammattijärjestäjä Anne te Velde-Luoma Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Balkanin menneisyys kirjallisuudessa

Työväenopiston Antiikin ja Bysantin aarteet -luentosarjassa tarkastellaan Balkanin alueen menneisyyttä historian käänteiden avulla myyttien ja todellisuuden läpi. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Taistelu Venäjästä – Suomi ja Tšekan valtakunta 1918–1944

Työväenopiston Vakoiluhistoriaa Itämeren alueella -luentosarjassa perehdytään Itämeren alueella vaikuttaneiden suurvaltojen ja pienempien valtioiden tiedusteluhistoriaan. Luennoitsija FT Aleksi Mainio. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Kansainvaellukset ja kristinuskon leviäminen

Euroopan kansat, kielet ja valtiot ovat syntyneet, hävinneet ja muuttuneet vuosisatojen mittaan, yhteyksissään toisiin kansoihin. Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luentosarjassa tarkastelemme kansojen ja maiden historiaa runsaiden karttojen avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Oscar Parland: Lumottu tie ja Härän vuosi

Työväenopiston Kontulan kirjallisuusluennot -sarja Kontulan palvelukeskuksessa (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Perjantai 17.3.

Säilytetäänkö vanhat ”ostarit”? Modernismin läpimurto Suomessa sekä lähiökulttuuri

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla käsitellään kulttuuria sanoin ja kuvin. Maaliskuun luennoilla aiheena on Kaakeliuuneista maalämpöön, puurakentamisesta postmoderniin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Mikä peleissä kiehtoo ja koukuttaa?

Työväenopiston Miks ne aina pelaa? -tietoiskuissa asiaa tietokonepeleistä ja pelaamisesta. Sopii erityisesti senioreille. Tietoiskuja voi seurata etänä osoitteessa http://kol.adobeconnect.com/tietotekniikkaluennot. Voit halutessasi osallistua samalla chat-taustakeskusteluun: kysyä ja jakaa omia kokemuksiasi. Luennoitsija opetusharjoittelija Minna Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Pianistien konsertti

Opiston pianonsoiton opiskelijat esiintyvät. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Klassismi, ooppera (Gluck ja Mozart)

Työväenopiston länsimaisen musiikin historiaan syventyvä luentosarja myöhäisbarokin ja klassismin musiikista päättyy. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija Karina Nirman. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 9.00–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Lauantai 18.3.

100 askelta Suomen tulevaisuuteen – kansalaiskeskustelu

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuus asiantuntijoiden mukaan tuo Suomelle? Keskustelemme avoimen demokratian World Cafe -menetelmällä kolmesta Suomen tulevaisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Kansalaiskeskustelun avulla ihan tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Jokainen keskusteluun osallistunut pääsee kommentoimaan ja äänestämään ideoita lomakkeella. Yhdessä valmistelemamme 100 askelta kootaan yhteen ja luovutetaan keskustelupaikkakuntien ja koko maan poliittisille päätöksentekijöille. Hankkeessa tuotettava aineisto on kenen tahansa jatkotyöstettävissä. Hanke on mukana Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa. Tarkemmat tiedot opiston nettisivulta www.hel.fi/tyovaenopisto. Opistotalo, Oppiskahvio (Helsinginkatu 26) klo 12–15.15. Tiedustelut 09 310 88530.

Was sind die Deutschen?

Woher kommen die Deutschen, was für ein Volk sind sie heute? Was hat sie geprägt? Informationen über Geschichte, Land und Leute, Alltagskultur im heutigen Deutschland.Luennoitsija Michael Möbius. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.