Kutsu medioille: Lapin ensikoti auttaa tehokkaasti myös verkon välityksellä

24.2.2017 09:15 | Ensi- ja turvakotien liitto

Lapin ensikodilla kuulemme apua saaneen perheen tarinan sekä tutustumme uuteen tutkimukseen, jossa selvitettiin vanhempien kokemuksia ensikodista saadusta tuesta ja muutoksen pysyvyydestä.

Aika: to 2.3.2017, klo 10.30-12

Paikka: Lapin ensikoti, Lähteentie 5, 96400 Rovaniemi, Ensikodin tilat

Järjestäjät: Lapin ensi- ja turvakoti ry, Ensi- ja turvakotien liitto

Ilmoittautumiset: tiedottaja Laura Kouri, 040 709 9498, laura.kouri@etkl.fi

Tiiviin, ympärivuorokautisen tuen avulla kaikkien tutkimukseen osallistuneiden äitien kunto koheni merkittävästi. Ensikodin apua tarvitaan silloin, kun perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia tai arjen asioiden hoitaminen ei suju.

– Meillä Lapissa ensikotiin tulon yleisimpänä syynä on vanhempien uupumus, kertoo Pirjo Kairakari, Lapin ensi- ja turvakoti ry:stä.



Lapin yhdistyksessä on erityisesti kehitetty tapoja auttaa vauvaperheitä verkon välityksellä sekä panostettu palveluihin, joihin perheillä on mahdollisimman matala kynnys ottaa yhteyttä. Lapin ensikodissa apua sai viime vuoden aikana ensikotijaksolla 15 perhettä. Ensikotijaksojen ohella ensikodissa oli 24 perhettä, jotka olivat kohdanneet elämässään jonkin kriisin. Ensikodissa järjestetään myös tapaamispaikkatoimintaa.

Perheiden ensikodissa saama kuntoutus ehkäisee merkittävästi lastensuojelun kustannuksia, suojelee vauvoja kaltoinkohtelulta ja antaa vanhemmille vankan ja pitkäkestoisen tuen vanhemmuuteen.

Tervetuloa tapaamaan ensikodissa apua saanutta äitiä, kuulemaan tutkimuksen tuloksista ja sekä keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa.