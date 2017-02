Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajien julkilausuma: Sote-uudistuksen valinnanvapauden valmistelua tulee jatkaa ja liittää toimeenpanoon siirtymäaika

24.2.2017 13:06 | HUS-kuntayhtymä

HUS:n ja muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat kritisoivat yhteisessä julkilausumassaan sote-uudistuksen lakiluonnosta valinnanvapaudesta. Lakiluonnosta pidetään keskeneräisenä ja aikataulua mahdottomana toteuttaa. Lakiesitys nykymuodossaan vaarantaisi terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun.

Johtajat viidestä yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä, Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Oulusta ja Kuopiosta, ovat julkaisseet yhteisen julkilausuman, jossa arvioidaan 31.1.2017 julkaistua lakiluonnosta valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.



Julkilausuman viesti on kiteytettynä se, että valinnanvapauden toteuttaminen nykyisessä muodossa ja aikataulussa on mahdotonta. Lain periaatteet ja aikataulu pitäisi valmistella laajapohjaisesti ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntemusta - julkista ja yksityistä - paremmin kuunnellen.



- Tämä julkilausuma on laadittu siksi, että me kaikki viisi yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajaa olemme yksimielisesti huolissamme kansalaisille tarjottavien terveyspalvelujen saatavuudesta ja turvallisuudesta, mikäli valinnanvapauslainsäädäntö pakotetaan voimaan hallituksen ehdottaman aikataulun mukaisesti, HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén sanoo.



Lakiluonnoksessa on Lindénin mukaan monia heikkouksia, joista julkilausumassa nostetaan esiin vain tärkeimmät puutteet. Näitä ovat muun muassa liian nopeaan aikatauluun liittyvä palveluntuottajien välinen epätasa-arvo ja uudenlaiseen rahoitusjärjestelmään liittyvät kysymykset.



- Jos laki tulee voimaan tässä muodossa, voivat asiakkaat valita käytännössä pääasiassa yksityisiä palvelutuottajia. Syynä on se, että kuntien ja kuntayhtymien pitäisi rekisteröityä palveluntuottajiksi jo ennen lain voimaantuloa. Se ei ole kuitenkaan mahdollista, koska julkisten palvelujen tuotantovelvoite siirtyy maakunnille vasta lain tullessa voimaan 1.1.2019. Hallitus on tällä tavoin asettanut yksityiset tuottajat etulyöntiasemaan julkisiin palveluntuottajiin verrattuna, Lindén ihmettelee.



Rahoituksen osalta valinnanvapaudessa on kysymys, tulkinnasta riippuen, 4 - 8 miljardin euron uusjaosta eri palveluntuottajille. Summa on 25 - 45 % koko julkisen sektorin sote-menoista. Tällaisen verovaroilla kerätyn menoerän uudelleenjärjestely tulisi tehdä vasta perusteellisen harkinnan jälkeen.



- Nostamme nyt nämä asiat esiin, koska sote-uudistuksen pitäisi lisätä - ei heikentää - asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluita ja parantaa sekä laatua että kustannustehokkuutta. Muistutan, että julkilausuman viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä kattavat 60 % maamme väestöstä, yli 65 % maamme julkisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja 25 % koko kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta, Lindén painottaa.

Lisätiedot:

Aki Lindén

Toimitusjohtaja

HUS-kuntayhtymä

puh. 050 390 0000