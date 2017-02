Laatuleima Metropolia Ammattikorkeakoululle – laatu- ja johtamisjärjestelmä saavat kiitosta kansainväliseltä arviointiryhmältä

24.2.2017 14:47 | Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Metropolia Ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Kansainvälinen auditointiryhmä antaa kiitosta siitä, että Metropoliassa on määritelty selkeästi tavoitteet, mittarit, rakenteet, järjestelmät sekä resurssit ammattikorkeakoulun laadun kehittämiseksi. Vastuu laadunhallinnasta on jakautunut laajalle, ja sitoutuminen jatkuvaan toiminnan kehittämiseen on ilmeistä.

- Metropolian laatutyössä on tapahtunut huomattavaa kehitystä auditointien välillä. Etenkin järjestelmän selkeys sekä yhteys strategiaan ja ydintoimintoihin ovat jäntevöityneet, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, emeritusprofessori Ian Pirie.

Koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista seurataan systemaattisesti. Erityismaininnan saa tulevaisuuden ennakointiin liittyvä kehittämistyö ja laadunhallinnan online-työkalujen järjestelmällinen kehittäminen.

Työelämän kanssa toteutettavat opiskelijaprojektit vahvuutena

Metropolian valinnaisena auditointikohteena oli MINNO© eli Metropolian innovaatioprojektit. Jokainen Metropolian opiskelija osallistuu opintojensa aikana 10 opintopisteen innovaatioprojektiin, joka toteutetaan työelämän kanssa yhteistyössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa tiimeissä. Auditointiryhmän mukaan MINNO©-konsepti on selkeä vahvuus, joka auttaa Metropoliaa saavuttamaan strategisia tavoitteitaan.

- Kehittämiskohteissa nousivat esiin suuren organisaation haasteet. Selkeästi määritelty laatupolitiikka rakentaa sillan yhteiselle kehittämiselle, mutta käytännön toteutuksessa on vaihtelua. Etenkin opiskelijoiden kannalta tärkeää on, että yksilöllisen opintopolun merkitys ymmärretään samalla tavalla eri puolilla korkeakoulua, puheenjohtaja Ian Pirie tiivistää.

Auditointiryhmä suosittelee Metropoliaa määrittelemään selkeästi ne laadunhallinnan menettelyt, jotka tulee toteuttaa yhtenäisellä tavalla läpi organisaation. Paikallisten ala- tai yksikkökohtaisten menettelyiden soveltamiselle tulee edelleen olla tilaa, mutta sen tulee olla hallittua, dokumentoitua ja yhteisesti sovittua.