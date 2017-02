Eurojackpotin potti nousee noin 23 miljoonaan euroon

Lotossa ei täysosumia – potti nousee 2,4 miljoonaan euroon 18.2.2017 23:25

Lauantain lottoarvonnassa (kierros 7/2017) ei tullut yhtään täysosumaa. Loton oikea rivi on 8, 15, 16, 20, 24, 34, 39 ja lisänumero 40. Tuplausnumeroksi arvottiin 7. Lotossa löytyi kaikkiaan yli 104 188 eri voittoa. Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 9 2 2 2 0 9. Jokerissa ei löytynyt täysosumia, mutta 6 oikein -tuloksia löytyi peräti kuusi kappaletta. 6 oikein -tuloksella voittaa 20 000 euroa ja tuplattuna 40 000 euroa. Lomatonnin voittorivi on Pariisi 76. Tuhannen euron arvoisia lomatonneja meni jakoon 17 kappaletta. Lottokoneen käynnisti tiedekeskus Heurekan toimitusjohtaja Tapio Koivu. Insertissä tutustuttiin uudistuneeseen Heurekaan ja Animal Body World -näyttelyyn. Ensi viikolla (kierros 8/2017) lottopotissa on noin 2,4 miljoonaa euroa.