Jolla julkisti Sailfish China -yhteenliittymän: tavoitteena rakentaa oma mobiilikäyttöjärjestelmä Kiinan markkinoille

Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävä Jolla on antanut Sailfish China -yhteenliittymälle yksinoikeudellisen lisenssin Sailfish OS -käyttöjärjestelmälle Kiinassa. Yhteenliittymän tavoitteena on rakentaa Sailfish OS -pohjainen, itsenäinen ja räätälöity mobiilikäyttöjärjestelmä Kiinan markkinoille.

Lisenssisopimuksen myötä Sailfish China -yhteenliittymä on ainoa toimija Kiinassa, jolla on oikeus kehittää Kiinalle räätälöityä käyttöjärjestelmää Sailfish OS:n pohjalle. Tavoitteena on kehittää Sailfish OS -pohjaisia ratkaisuja muun muassa tietoturvallisille älypuhelimille, autoteollisuudelle, sekä TV-, IoT- ja älykelloympäristöihin. Sailfish China -yhteenliittymän tavoitteena on sijoittaa 250 miljoonaa dollaria ratkaisujen kehittämiseen Kiinassa.

Yhteenliittymän vetäjänä toimii Shan Li, yksi Kiinan johtavista yksityisistä riskisijoittajista. Shan Li on myös yksi Jolla alkuperäisiä sijoittajia.

“Kiina tarvitsee oman itsenäisen mobiilikäyttöjärjestelmän”, Shan Li kommentoi. “Olen seurannut Sailfish OS:n vahvaa kehittymistä läheltä ja samalla nähnyt monien kiinalaisten projektien epäonnistuvan. Uskon, että Sailfish OS on ainoa todellinen vaihtoehto näin suureen projektiin. Moni merkittävä kiinalainen yritys on jo erittäin kiinnostunut hankkeestamme.”

Jollan perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Antti Saarnio kommentoi: “Jollan koko viisivuotisen historian ajan tavoitteenamme on ollut viedä Sailfish OS Kiinan markkinoille. Samaan aikaan Kiinassa on yritetty rakentaa omaa käyttöjärjestelmää Androidin pohjalta - siinä menestymättä. Oman itsenäisen käyttöjärjestelmän rakentaminen muiden hallinnoiman koodin pohjalle on kuin perustaisi talon hiekalle. Se näyttää lupaavalta, mutta ei ole pitkäkestoinen ratkaisu.”

Venäjällä vastaava projekti on jo pitkällä, ja Sailfish OS -pohjainen käyttöjärjestelmä on otettu käyttöön yhteistyössä Jollan kanssa.

”Teknisesti Venäjän projektin perusta rakennettiin kuudessa kuukaudessa. Nyt julkistetulla lisenssisopimuksella tarjoamme Kiina-yhteenliittymälle nopean ja tehokkaan tien itsenäiseen käyttöjärjestelmään - vankalle perustukselle, ei hiekalle”, Saarnio jatkaa.

Jolla kehittää ja lisensoi avointa Sailfish OS -käyttöjärjestelmää. Jolla perustettiin vuonna 2011, ja ensimmäiset Sailfish OS -älypuhelimet Jolla-brändillä tulivat kansainvälisille markkinoille vuoden 2013 lopulla. Tällä hetkellä Jolla keskittyy lisensointistrategiaan tavoitteenaan palvella valtiollisia ja räätälöityjä käyttöjärjestelmätoteutuksia hakevia yritysasiakkaita. Jollan ensimmäinen merkittävä lisensointikumppani oli Intex Technologies, Intian suurin älypuhelinvalmistaja.

Jollalla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Hongkongissa.

Sailfish China -yhteenliittymän vetäjä Shan Li on Silk Road Finance Corporationin toimitusjohtaja, Silk Road Planning Research Centerin varapuheenjohtaja, Chinastone Capitalin hallituksen puheenjohtaja ja Tsinghua-yliopiston Governance Studies -opintojen johtaja. Aikaisemmin Shan Li on toiminut China Development Bankin neuvonantajana, UBS Investment Bankin Aasian varapuheenjohtajana sekä Bank of China International Holdingsin (BOCI) toimitusjohtajana. Ennen BOCIa, Shan Li toimi Lehman Brothersin Kiinan investointipankin johtajana sekä sijoitustoimen johtajana Goldman Sachsilla.

Shan Li on myös perustajaosakas Soufun.comissa, New Yorkin pörssissä noteeratussa kiinteistöalan yrityksessä. Shan Li on opiskellut Tsinghua-yliopistossa, California at Davis -yliopistossa sekä Massachusetts Institute of Technology -yliopistossa, jossa hän on suorittanut taloustieteen tohtorin tutkinnon.