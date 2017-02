Kadulta ja vankilasta merkitykselliseen elämään - Diakonissalaitoksen #Rohkeutta-kampanja käynnistyy

27.2.2017 10:09 | Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos käynnistää 27.2.2017 koko 150-juhlavuoden kestävän #Rohkeutta-kampanjan. Kampanjan tuo kuuluviin niiden ihmisten tarinoita, jotka arjessa ja mediassa jäävät liian usein kertomatta. Entiset asunnottomat, korvaushoidon asiakkaat, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät kertovat nyt oman tarinansa siitä, miten rohkea ja aito välittäminen, yhteisön tuki ja järkevä tekeminen auttavat takaisin merkitykselliseen elämään.

Kampanjassa Kaitsu kertoo, miten hän vietti yli 30 vuotta elämästään kadulla ja vankilassa. Vuosikymmenten kulkurielämä päättyi viitisen vuotta sitten, kun Kaitsu sai oman kodin Diakonissalaitokselta.

”Ensimmäinen vuosi omassa kodissa oli tavallisen elämän opettelua ja rauhoittumista. Sen jälkeen elämä on mennyt yhä parempaan suuntaan. Diakonissalaitoksen D-Asemalla valmentauduin vertaiseksi ja sain päiviin järkevää tekemistä ja ympärille ihmisiä, jotka välittää musta. Enää ei tarvitse esittää mitään eikä tule tehtyä tyhmyyksiä”, Kaitsu kertoo.

Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä

Asunto ja ruoka eivät riitä täyteen ja merkitykselliseen elämään. Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä ja kokemusta siitä, että on tärkeä ja arvokas omana itsenään. Jos ihminen on yksinäinen ja tyhjät päivät seuraavat toistaan, on paha olo helpompi poistaa päihteillä ja syrjäytymisen kierre syvenee.

”Usein näemme vain toisen puolen: sen, jossa syrjäytyminen ja ongelmat leimaavat koko ihmisen. Kampanjan avulla haluamme näyttää, että jokaisella ihmisellä on myös osaamista ja kykyjä”, kertoo D-asemien vastaava kansalaistoiminnan tuottaja Annina Laaksonen.

D-asemat ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa kävijät pääsevät osaksi yhteisöä, suunnittelevat itse toimintaa, saavat tekemistä ja voivat valmentautua vertaistoimijaksi. Järkevä tekeminen, päivärytmi ja välittävät ihmiset auttavat saamaan elämänsyrjästä kiinni.

Taide ja kulttuuri vahvistavat

”Keskeisessä roolissa meillä on taide-ja kulttuuritoiminta. Se on aina ollut kiinteä osa Diakonissalaitoksen toimintaa, mutta 2000-luvun alusta sitä on tehty systemaattisesti. Taide ja kulttuuri tuovat iloa ja voimaa arkeen sekä auttaa astumaan ulos rooleista. Taiteen keinoin monet vaietut asiat ja tarinat tulevat näkyviksi”, Annina kertoo.

Upea esimerkki taiteen voimasta on 1.3. ensimmäisen pitkäsoittolevynsä Tavastian Semifinaalissa julkaiseva Gandi-bändi, joka syntyi alun perin Munkkisaaren päihdepalveluyksikössä vuonna 2014. Gandin jäsenet kertovat, että he ovat bändin kautta saaneet paljon positiivista elämänsä. Bändi on tuonut arkeen mielekästä tekemistä ja inspiraatiota itsensä toteuttamiselle. Musiikki ja musiikin teko on toiminut kanavana tunteille ja niiden käsittelylle. Bändiä on alusta asti ohjannut muusikko Jukka Orma.

#Rohkeutta-kampanja haastaa siis tänä keväänä ihmiset katsomaan pintaa syvemmälle. Riippumatta taustasta tai arvoista, iästä tai elämäntilanteesta ihmisarvo kuuluu kaikille – ihan jokaiselle. Perusedellytysten lisäksi ihmisarvoiseen elämään tarvitaan välittäviä ihmisiä, mielekästä tekemistä ja tunnetta siitä, että on hyvä ja tärkeä omana itsenään.

Kampanjaan voi osallistua tukemalla Diakonissalaitoksen D-asemien toimintaa ja jakamalla kampanjan tarinoita. Toivotamme myös lämpimästi ihmiset tulemaan mukaan toimintaamme vapaaehtoisina.

Somessa: #Rohkeutta.

