TYÖN KUVIA. Valokuvaus- ja videokilpailun voittajat valittu

Vanhaan kauppahalliin haetaan lisää kauppiaita 20.2.2017 10:48

Vanhassa Kauppahallissa on nyt vuokrattavana vapaita myyntipaikkoja. Vanha kauppahalli on yksi Helsingin suosituimmista käyntikohteista, jossa vieraili viime vuoden aikana lähes 1,5 miljoonaa kävijää. Vuodesta 1889 helsinkiläisiä ja matkailijoita palvellut Vanha kauppahalli on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät erikoistuotteiden laaja saatavuus, asiantunteva ja iloinen palvelu ja ainutlaatuinen hallitunnelma.