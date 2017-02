Liikennevakuutuskeskus: Liikennevahinko ulkomailla? Korvausedustajarekisteristä saa tarvittavat yhteystiedot

Liikennevakuutuskeskus: Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajamisesta jää yhä useammin kiinni 20.12.2016 08:00

Tiedote 20.12.2016 Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajamisesta jää yhä useammin kiinni Liikennekäytöstäpoiston tekeminen on nykyään mahdollista kaikille rekisteröidyille ajoneuvoille. Uuden 1.1.2017 voimaan tulevan liikennevakuutuslain myötä ajoneuvon liikennevakuutuksen voi irtisanoa siksi ajaksi, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä. Jos ajoneuvolla ajamista kuitenkin edelleen jatketaan, se voi tulla kalliiksi. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa. Jatkossa myös liikennevakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa. Kummassakin tapauksessa poliisi poistaa ajoneuvosta kilvet havaitessaan sen liikenteessä. Lisäksi ajoneuvovero ja vakuuttamattomuusmaksu on maksettava takautuvasti. Vakuuttamattomuusmaksu muodostuu vakuutusmaksua vastaavasta maksusta sekä laiminlyöntimaksusta, joka voi olla jopa kolminkertainen tavalliseen vakuutusmaksuun nähden. – Valvontateknologia kehittyy, joten on yhä todennäköisempää jäädä kiinni liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla a