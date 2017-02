Koko Suomi leikkii -hanke tuotti 321 Terhokerhoa ja valtakunnallisen Leikkipäivän

27.2.2017 11:09 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kolmevuotinen suurhanke leikin puolesta tavoitti kaikki Suomen kunnat, synnytti 321 Terhokerhoa ja käynnisti Leikkipäivä-ohjelman. Terhokerhojen suosio osoittaa, että kaikenikäisten yhteisille kohtaamispaikoille on iso tarve. Terhokerho-kävijöiden mukaan yhteinen leikki lisää elämäniloa ja vähentää yksinäisyyttä.

Koko Suomi leikkii -suurhanke käynnistyi 28. helmikuuta 2014 Suomen Kulttuurirahaston juhliessa 75-vuotista toimintaansa. Hankkeen tavoitteena oli perustaa jokaiseen Suomen kuntaan Terhokerho, sukupolvien kohtaamispaikka, jonne ovat tervetulleita sekä lapset että aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä.

Kulttuurirahaston rahoittaman hankkeen toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Sen taustalla oli huoli leikkimiseen käytetyn ajan vähenemisestä, mutta myös huomiot sukupolvien elämän eriytymisestä.

– Lapset tarvitsevat aikuisen kiireetöntä aikaa. Monilla eläkeläisillä olisi aikaa ja halua jakaa sitä lasten kanssa, mutta jos omassa lähipiirissä ei ole lapsia, yhteys jää usein syntymättä. Terhokerhoissa yhteyttä eri-ikäisten välille on onnistuttu rakentamaan: parhaimmillaan paikalla on ollut jopa neljä sukupolvea. Jutustelu lasten ja ikäihmisten välillä alkaa luontevasti esimerkiksi askartelun tai lautapelin ääressä, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tarja Satuli-Kukkonen.

Kolmen vuoden aikana tavoitettiin kaikki Suomen kunnat ja perustettiin kaikkiaan 321 Terhokerhoa, joissa kirjattiin yli 83 000 osallistumista. Keskimäärin kerhossa on ollut 10 lasta ja 11 aikuista. Terhokerhot tarjosivat myös uudenlaisia vapaaehtoistehtäviä ja houkuttelivat mukaan 879 uutta vapaaehtoista.

Terhokerhot ovat vakiinnuttaneet asemansa ja noin 200 kerhoa jatkaa toimintaansa osana MLL:n perhekeskustoimintaa ja SPR:n ystävätoimintaa. Kerhotoimintaa ylläpitämään ja kehittämään rekrytoidaan parhaillaan uusia vapaaehtoisia leikkilähettejä.

Iloa ja uusia ystäviä



Terhokerhojen suurin hyöty on, että ne tuottavat iloa ja vähentävät yksinäisyyttä. Osallistujille ja vapaaehtoisille suunnatun kyselyn mukaan eri-ikäisten yhdessäolo tuottaa iloa. 72 prosenttia on saanut Terhokerhosta uusia ystäviä ja 92 prosenttia koki, että osallistuminen on vaikuttanut positiivisesti mielialaan.

Lasten mielestä Terhokerhoissa parasta ovat kaverit, aikuisten läsnäolo ja se, että aikuisetkin leikkivät. Aikuiset puolestaan kokivat tärkeimmiksi, että he saavat seurata lasten puuhia sekä tuntea itsensä tarpeellisiksi.

Leikkipäivä – tilaa ja aikaa leikille!

Terhokerhojen lisäksi Koko Suomi leikkii -hanke käynnisti Leikkipäivä-ohjelman, joka jatkossa kokoaa tietoa leikistä, pitää yllä leikkivinkkipankkia ja innostaa suomalaisia järjestämään erilaisia Leikkipäivä-tapahtumia. Leikkipäivä.fi -sivuilla on jo nyt yli sata leikkivinkkiä.

Ensimmäinen valtakunnallinen Leikkipäivä-tapahtuma keräsi 13.10. 2016 Helsingin Narinkkatorille noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna Leikkipäivää vietetään 13.5. eri kokoisissa tapahtumissa eri puolilla maata.

– Toivomme, että jokainen päivä on leikkipäivä, joten yhden valtakunnallisen teemapäivän lisäksi kannustamme eri tahoja järjestämään omia tapahtumiaan ympäri vuoden. Olemmekin koonneet Leikkipäivä-verkostoa, johon kuuluu nyt jo lähes kaksikymmentä eri tahoa, Satuli-Kukkonen kertoo.



