HUS:n henkilöstön influenssarokotusten kattavuus EU:n kärkikastia

27.2.2017 15:02 | HUS-kuntayhtymä

HUS on ollut Suomessa sairaalahenkilöstön influenssarokotusten edelläkävijä. HUS on tänä talvena 92 %:n rokotuskattavuudellaan EU-maiden kärkikastia. Myös potilaiden ja lähiomaisten rokottamista tehostettiin järjestämällä joukkorokotuspisteitä sairaaloiden aulatiloihin.

HUS:n erikoissairaanhoidossa on tehty kuusi vuotta pioneerityötä koko Suomessa henkilöstön influenssarokottamisen puolesta. Erityisesti potilastyötä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten riittävästä rokotesuojasta on kannettu huolta. Tavoitteena on ollut estää potilaiden influenssatartunnat rokottamalla henkilökunta kattavasti.

Pitkäjänteinen työ influenssan torjunnassa tuotti tänä vuonna parhaimman tuloksen kuin koskaan aiemmin: HUS on EU-maiden kärkikastia 92 %:n työssä olevan henkilöstön rokotuskattavuudellaan. Rokotteen sai yhteensä 17 900 työntekijää ja opiskelijaa. Määrä on 2 000 henkilöä enemmän kuin viime epidemiakaudella.

Ammattiryhmistä rokotuskattavuus oli lääkäreillä 99 prosenttia ja hoitohenkilökunnalla 96 prosenttia. Lukuisissa yksiköissä lähes koko henkilöstö suojasi itsensä ja potilaansa ottamalla rokotteen.Influenssarokotusten suosio HUS:ssa perustuu terveydenhuollon ammattilaisten haluun parantaa tällä tavoin potilasturvallisuutta.

Potilaita ja lähiomaisia rokotettiin matalan kynnyksen pisteissä

Ennaltaehkäisevä rokottaminen on vakavan influenssan riskiryhmään kuuluvan potilaan parhaaksi. HUS:n tavoitteena on toimia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäjänä. Siksi kuluvalla influenssakaudella panostettiin entistä laajemmin potilaiden ja lähiomaisten rokottamiseen.



HUS-sairaanhoitoalueilla perustettiin marraskuun ajaksi sairaaloiden aulatiloihin potilaiden ja lähiomaisten matalan kynnyksen influenssarokotuspisteitä, joiden toiminta sai runsaasti kiitosta. HUS on myös suosittanut influenssakauden aikana sairaalaan tutkimukseen tai hoitoon tuleville potilaille rokotuksen ottamista jo etukäteen terveyskeskuksessa. Tämän lisäksi henkilökunta rokottaa potilaita osastoilla ja poliklinikoilla.

HUS-sairaaloissa on tänä talvena rokotettu jo liki 6 600 potilasta tai heidän lähiomaistaan, joka on 4 000 henkilöä enemmän kuin viime epidemiakaudella.





Lisätietoja:

Eeva Ruotsalainen

Infektiolääkäri, apulaisylilääkäri

HYKS Tulehduskeskus

puh. 050 427 9117