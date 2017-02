Toiveuusinta: Sekoita oma tuoksu Max Perttulan johdolla

28.2.2017 15:36 | Helsingin kaupunginmuseo

Suuren kysynnän vuoksi Helsingin kaupunginmuseo järjestää vielä kolme hajuvesityöpajaa, joissa voi sekoittaa ikioman tuoksun parfymööri Max Perttulan luotsaamana. Työpajat järjestetään perjantaina 17.3.2017.

Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16, tarjoaa yleisön pyynnöstä vielä yhden tilaisuuden sukeltaa tuoksujen maailmaan yhdessä parfymööri Max Perttulan kanssa. Museo järjestää perjantaina 17.3.2017 kolme hajuvesityöpajaa, joissa voi Perttulan luotsaamana sekoittaa tuoksun omaan käyttöön tai lahjaksi. Luomisprosessiin kuuluu tietenkin myös tuoksun nimeäminen osuvalla tavalla. Parfyymien luomisen lomassa kuullaan mielenkiintoisia faktoja hajuvesien historiasta. Hajutyöpajoja järjestettiin museossa ensimmäistä kertaa ystävänpäivän alla, jolloin ne täyttyivät ennätysajassa.

Hajuvesityöpajoissa on materiaalimaksu, 15 €, ja ne alkavat perjantaina 17.3. klo 14, 16 ja 18. Työpajan kesto on 1,5 tuntia. Työpajoihin on sitova ennakkoilmoittautuminen, joka alkaa torstaina 2.3. klo 16. Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi museon verkkosivujen, www.helsinginkaupunginmuseo.fi kautta. Materiaalimaksu, 15 €, maksetaan kortilla tai käteisellä paikan päällä museossa.

Helsingin kaupunginmuseon neljännessä kerroksessa voi 9.4.2017 asti vierailla aistikokemus Hajussa, jossa on nuuhkittavana aina yksi Helsinkiin liittyvä haju kerrallaan. Hajut on suunniteltu helsinkiläisiltä kerättyjen hajumuistojen pohjalta, ja ne on muotoillut parfymööri Max Perttula.