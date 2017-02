Uniikki toimintamalli: Äänekosken Energia ja EcoEnergy SF naapuriyhteistyöhön jätevesipuhdistamon operoinnissa

Äänekosken Energia on Äänekosken kaupungin omistama energiayhtiö, joka vastaa Äänekosken kaupungin ja lähiseudun energia- ja vesihuollosta. Äänekosken Energia Oy keskittyy vahvasti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen ja lähes kaikki kaupungin tarvitsema kaukolämpö tuotetaankin kotimaisilla polttoaineilla. Ympäristöstä huolehtiminen ja vakaahintainen energia on tavoitteemme. Viime vuosien voimakkaan panostuksen myötä uusiutuvan sähköenergian osuus on yli puolet Äänekosken Energian myymästä sähköstä. Sähkön hankinta tapahtuu pääasiassa osakkuusyhtiöiden kautta. www.aanekoskenenergia.fi

EcoEnergy SF Oy rakentaa biokaasu- ja ajoneuvopolttoaineen valmistuslaitoksen Äänekoskelle. EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitos on osa Metsä Fibre Oy:n Äänekosken Biotuotetehdaskokonaisuutta.EcoEnergy SF Oy:n taustalla ovat Envor Protech Oy:n omistajatahot. www.ecoenergy-sf.fi