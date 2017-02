Liikennevakuutuskeskus: Vakuuta ja rekisteröi ajoneuvosi kerralla

Liikennevakuutuskeskus: Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan 30.12.2016 08:20

Tiedote 30.12.2016 Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan Vanha liikennevakuutuslaki kumotaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella 1.1.2017 alkaen. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa lakia on pyritty selkiyttämään ja tekemään siitä aiempaa yksiselitteisempi. Kuluttajalta muutos ei vaadi toimenpiteitä. On kuitenkin hyvä olla tietoinen, että lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa aiempaa kovemmat sanktiot. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa rekisterikilvet pois, jos tällainen ajoneuvo tavataan liikenteessä. Myös vakuuttamattomuusmaksuja korotetaan. Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä. Jatkossa Valtiokonttori määrää vakuuttamattomuusmaksun. Liikennevakuutuskeskus huolehtii kuitenkin edelleen maksujen perinnästä. Vakuuttamisvelvollisuuteen uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia. Kuluttajalle tärkein tieto on se