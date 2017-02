Jollan Sailfish OS Sony Mobile Xperia -älypuhelimiin

27.2.2017 16:52 | Jolla Oy

Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävä Jolla julkisti tänään, että se tukee Sonyn Open Device -ohjelmaa. Uuden hankkeen myötä Jollan lisensointiasiakkaat sekä yhteisöjäsenet saavat mahdollisuuden hyödyntää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää Sonyn laitealustalla.

Jollan tavoitteena on julkistaa virallinen Sailfish OS -versio Sonyn Xperia -sarjan eri laitteille. Ensimmäisenä on tulossa Xpreria X, jonka Sailfish OS -versio on nähtävänä Jollan Mobile World Congress 2017 -osastolla tällä viikolla (osasto 5H19).

Lähitulevaisuudessa Jollan lisensointiasiakkaat voivat halutessaan valita Sonyn tuotteita Sailfish-projekteihinsa, ja Sailfish-yhteisöjäsenet ja -fanit saavat uusia Sailfish-laitteita Sonyn Open Device -ohjelman kautta.

“Sony Mobile ja sen laitteet on tunnettu korkeasta laadustaan joka puolella maailmaa. Uskomme, että Xpreria-tuoteperhe on erinomainen alusta Sailfish OS -asiakkaille ja yhteisöjäsenillemme”, kommentoi Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäki. “Olemme erittäin innoissamme tästä hankkeesta Sony Mobilen kanssa ja odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme uuden rautaisen laiteratkaisun ja yhteisöjäsenillemme seuraajan Jolla C -laitteelle.”

“Uskomme luoviin, avointa lähdekoodia hyödyntäviin ratkaisuihin”, kommentoi Karl-Johan Dahlström, johtaja, Sony Developer Program. ”Sonyn Open Devices -ohjelman tavoitteena on rakentaa vahvin mahdollinen portfolio ainutlaatuisia ohjelmistoja kehittyneille käyttäjille ja kehittäjille. Yhteistyö Jollan kanssa tukee vahvasti tätä tavoitetta”.

Aikataulullisesti projektin tavoitteena tarjota Jollan asiakkaille ja yhteisöjäsenille uusi Sailfish OS -laite vuoden 2017 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Lisätietoja: Juhani Lassila, viestintäjohtaja, 040 541 2365, press@jolla.com.

Jollan muuta lehdistömateriaalia ja -kuvia löytyy osoitteesta www.jolla.com/press.



