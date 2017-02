M-Files laajensi Ranskaan yrityskaupan myötä

28.2.2017 08:01 | M-Files

Ohjelmistoyhtiö M-Files jatkaa laajentumistaan Euroopassa yrityskaupan myötä. M-Files osti Ranskassa pitkään M-Filesin jälleenmyyjänä toimineen StreamDesignin. M-Filesilla on toimipisteet myös Isossa-Britanniassa, Saksassa sekä USA:ssa.

Suomalainen tiedonhallinnan ratkaisuja kehittävä M-Files Oy jatkaa laajentumistaan globaalin kysynnän sekä kasvutavoitteidensa mukaisesti ja vahvistaa toimintojaan Ranskassa hankkimalla jälleenmyyjänään toimineen StreamDesignin.

StreamDesign on toiminut menestyksekkäästi yli 10 vuotta M-Filesin yhteistyökumppanina Ranskassa. StreamDesignilla on vahva osaaminen niin myynnin kuin asiakastoimitusten osalta. Ranskan-toimipisteen avulla M-Files kiihdyttää kasvuaan suoramyynnin, asiakastoimitusten, tukipalvelujen kuin myös kanavamyynnin kautta.

"Strategian ja liiketoiminnan kasvun kannalta yrityksillä on valtava tarve moderneille tiedonhallintaratkaisuille. Yritykset etsivät erityisesti helppokäyttöisiä ja joustavia ratkaisuja, joilla parannetaan liiketoimintaprosessien tuloksia. Tähän haasteeseen juuri M-Files vastaa – ja myös näistä syistä M-Files on listattu ainoana tiedonhallinnan visionääriksi tutkimuslaitos Gartnerin ECM Magic Quadrant -raportissa", kertoo M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

"Yhteistyömme StreamDesignin kanssa on ollut hienoa ja tuottoisaa jo monen vuoden ajan – ja aloitamme nyt innostuneina uuden luvun yhteistyössä. Kokeneen tiimin sekä vahvan M-Files-teknologian osaamisen myötä olemme jo täydessä vauhdissa Ranskassa, joten voimme odottaa loistavia tuloksia", jatkaa Mäkitalo.

M-Files on tunnettu ja johtava toimija tiedonhallinnan markkinoilla. M-Filesilla on yli 500 jälleenmyyjää ympäri maailmaa sekä tuhansia asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on palkittu lukuisilla tunnustuksilla kuin myös nostettu useiden markkinatutkimuslaitosten raportteihin, kuten Gartner Magic Quadrant for Enterprise Content Management (ECM) sekä Forrester Wave: Enterprise Content Management.