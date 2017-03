Keväinen herkku saatavilla jo hyvissä ajoin ennen pääsiäistä

1.3.2017 08:00 | Kymppi-Maukkaat Oy

Moni miettii milloin on oikea hetki aloittaa herkuttelu mämmillä. Kymppi Mämmi avaa sesongin viikolla kymmenen. Mämmiviikolla kaupan pakastealtaat täyttyvät, uusimmat mämmireseptit julkaistaan netissä ja mämmin tarina kerrotaan sarjakuvan keinoin. Tutkimuksen mukaan yli puolet kuluttajista on sitä mieltä, että mämmi ja kerma kuuluvat yhteen - lähes 40 % kuluttajista haluaa lisää makeutta sokerista. Uusimmat reseptit on tehty yhteistyössä Valion kanssa, mämmiherkuissa maistuu nyt sitrus, anis ja lakritsi. Mämmiviikon yhtenä tarkoituksena onkin tuoda ihmisten tietoisuuteen mämmin uusia ja monipuolisempia käyttömahdollisuuksia. Mämmiviikon kampanjasivut löytyvät osoitteesta mämmi.fi.

Mämmillä on pitkät perinteet suomalaisessa ruokapöydässä Ruisjauhoista ja maltaista imellyttämällä valmistettu mämmi liittyy pääsiäisen ruokaperinteeseen. Pääsiäismämmi on alkujaan ollut paastonajan ruokaa, jota syötiin pitkänäperjantaina. Uunissa paistettu ruoka säilyi pitkään ja se syötiin kylmänä. Tätä "mallasmämmiä" varhaisemmat mämmit ovat hapanmämmi (juotava, keitetty ruishuttu) ja marjamämmi (imelletty marjainen uuniruoka). Mallasmämmi levisi lounaasta 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Savuhormillisten leivinuunien yleistyminen mahdollisti uunissa kypsennetyn mämmin valmistamisen. Tutkimuksen mukaan (Foodwest 4/16) mämmi on ruoka, joka yli puolella (54 %) suomalaisista tulee ensimmäisenä mieleen kysyttäessä pääsiäisajan ruoista. Onko mämmi mistään kotoisin? Mämmi on suomalainen perinneruoka, jossa raaka-aineena on ruisjauho ja ruismallas. Vuodesta 1910 ruista on mallastettu Laihian Maltaalla ja vuonna 1966 mämmin teollinen valmistus sai alkunsa Toijalan kylässä. Kotimämmin valmistus on tänä päivänä harvojen hallussa, mutta suosittua esim. ulkosuomalaisten parissa. Perinteistä taitoa esitellään Kymppi-Maukkaat Oy:n ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämissä Mämmien (ja ämmien) yö tapahtumissa huhtikuussa. Samaa taitoa, tarkkuutta ja osin aistinvaraiseen arvioon perustuvaa ammattitaitoa tarvitaan mämmitehtaalla. Mämminkeittäjät ja - paistajat hallitsevat perinteisen tuotteen valmistuksen salaisuudet. Kymppi Mämmi on: - suomalaista täysjyväruista - kuitupitoisuus 8% (liukoinen ja liukenematon kuitu) - perinteisesti imellytetty - paistettu ropeessa arinauunissa - värinsä ja arominsa mämmi saa ruismaltaasta Mämmien ja (ämmien yö) tapahtumat: Seinäjoki 5.4. klo 16-21

Trahteeri http://www.trahteeri.net/ Hämeenlinna 6.4. klo 16-21

Vanajan parvi (Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna, n. 1 km keskustasta) Savonlinna 6.4. klo 16-21

Kahvila Alku http://kahvilaalku.fi/index.php/kahvila

Mämmivinkit



6 annosta

1 rasia (700 g) mämmiä Perinteinen tarjoilu



1 prk (3,3 dl) Valio kuohukermaa

tai

6 dl Valio Luomu™ vanhanajan täysmaitoa

sokeria tai ruokokidesokeria Mämmi ja vaniljakastike



1 prk (2 ½ dl) Valio vaahtoutuvaa vaniljakastiketta 9% vaahdotettuna

tai

1 prk (330 g) Valio Eila® vanhan ajan vaniljakastiketta Mämmi ja appelsiininen rahkavaahto



2 dl Valio maustettua rahkaa appelsiini

2 dl Valio kuohukermaa



· Perinteinen tarjoiluehdotus: Tarjoa mämmi kerman tai maidon sekä sokerin kera. · Mämmi ja vaniljakastike: Mämmin kanssa sopii ihanasti myös vaniljakastike sellaisenaan tai vaahdotettuna. · Mämmi ja appelsiininen rahkavaahto: Vaahdota appelsiinirahka ja kuohukerma kulhossa. Tarjoa mämmin kanssa.

Lisää reseptejä: www.mämmi.fi

