Talkkarit palasivat Lumo-taloihin pääkaupunkiseudulla

2.3.2017 09:00 | VVO-yhtymä Oyj

VVO-konserni ja L&T ovat aloittaneet yhdessä toimintamallin, jossa täysin uudenlainen talkkaritiimi ottaa vastuun pääkaupunkiseudun Lumo-talojen kiinteistöhuollosta. Lumo-talkkarien myötä palataan takaisin aikaan, jolloin jokaisessa talossa toimi nimetty talonmies. Kiinteistöjen asukkaille toimintamallin muutos näkyy entistä asiantuntevampana ja sujuvampana kiinteistönhoitona.

Suurin muutos entiseen verrattuna on se, että tiimi kalustoineen vastaa vain VVO-konsernin kohteista, ja jokainen Lumo-talkkari vastaa nimettyjen kohteidensa kaikista kiinteistönhoitotehtävistä. Lumo-talkkaritiimi pitää kiinteistön piha-alueet ja yhteistilat kunnossa sekä hoitaa asukkaiden ilmoittamat viat kuntoon mahdollisimman nopeasti. Tiimissä on 28 talkkaria ja kaksi työnjohtajaa. Tiimi vastaa noin 250 kohteen kiinteistöhuollosta pääkaupunkiseudulla.

VVO-yhtymän yksikön johtaja Pasi Kujansuun mukaan toimintamallia on testattu ja hiottu käytännössä viime syksystä asti.

- Meidän tavoitteenamme on tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus ja kehittää hyvää asumista. Hyvällä kiinteistöhoidolla luodaan edellytyksiä sujuvalle arjelle ja positiivisia asiakaskokemuksia. Lumo-talkkarit ottavat kokonaisvaltaisesti haltuun kiinteistöön liittyvät toimenpiteet ja tulevat tutuiksi myös asukkaiden kanssa, Kujansuu kertoo.

Vuorovaikutuksella parempiin tuloksiin



On tärkeää että kiinteistöjen huolto on laadukasta, joustavaa ja asukkaat ovat tyytyväisiä. Uusi toimintamalli tuokin kiinteistönhoitajan lähemmäs asukkaita. Yhteneväinen tapa toimia helpottaa yhteistyötä ja luo mahdollisuudet toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

- Haluamme kehittää palveluitamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. Yhdessä ke-hittämällä ja uusia toimintamalleja käyttöönottamalla lopputulos on yhdessä asetettujen tavoitteiden mukainen, L&T:n kiinteistöhuollon liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää sanoo.

- Meille on tärkeää, että asukkaiden asumiskokemus on hyvä ja että me voimme vaikuttaa siihen omalla työllämme, Niitynpää jatkaa.

Niitynpään mukaan uusi toimintamalli on muodostettu niin, että jokaisen tiimiläisen työkuorma on kohtuullinen ja hyvästä laadusta palkitaan. Talkkareiden hyvinvointi ja työssäjaksaminen on perusta asiakaslähtöiseen sekä laadukkaaseen kiinteistön hoitamiseen.