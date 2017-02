Legendaariset hemmottelupäivät jälleen Yrjönkadun uimahallissa

28.2.2017 11:00 | Helsingin liikuntavirasto

Yrjönkadun uimahallissa järjestetään maaliskuussa hurjan suositut hemmottelupäivät. Suuren suosion saattelemana naisten hemmottelupäivä järjestetään maaliskuussa jälleen kahdesti. Sunnuntaina 12.3. on ensimmäinen naisten hemmottelupäivä, ja toinen on keskiviikkona 15.3. Miesten hemmottelupäivän vuoro on puolestaan torstaina 23.3.

Yrjönkadun uimahalli on Helsingin kruununjalokivi, jo 1920-luvulta lähtien. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

Naisten hemmottelupäivinä nautitaan muun muassa uinnista tunnelmavalaistuksessa ja lempeästä taustamusiikista. Uinnin ja saunomisen lomassa tarjolla on myös kevyitä hemmotteluhoitoja, kuten intialaista päähierontaa, kulmien siistimistä ja värjäystä, niska-hartiahierontaa sekä virkistävää kasvohoitoa. Kasvohoito sisältää puhdistuksen, kuorinnan, naamion ja tehotipat. Naisia hemmotellaan sunnuntaina 12.3. kello 11.00 alkaen, ja toinen kerros aukeaa kello 13.00. Keskiviikkona 15.3. naisten hemmottelut alkavat kello 13.00 Myös miesten hemmottelupäivänä 23.3. uidaan tunnelmavalaistuksessa ja kuullaan rentouttavaa taustamusiikkia. Tietysti tarjolla on myös hemmotteluhoitoja; intialaista päähierontaa, niska-hartiahierontaa ja virkistävää kasvohoitoa (puhdistus, kuorinta, naamio ja tehotipat). Hemmottelut miehille alkavat torstaina kello 13.00, jolloin myös toinen kerros aukeaa. Kevyet hoidot maksavat 5e/kpl, ja ne ovat tarkoitettu ainoastaan hemmottelupäivinä uimaan/saunomaan tuleville asiakkaille. Hemmotteluhoidoissa on käteismaksu, ja ajanvaraus on hemmottelupäivinä paikan päällä. Luonnollisesti myös hemmottelupäivien aikana voi lisäksi nauttia Cafe Yrjön monipuolisista antimista. Hemmottelupäivinä voimassa ovat normaalit sisäänpääsymaksut, ja kassa menee hemmottelupäivinä kiinni 20.00. Lisätietoja:

Yrjönkadun uimahalli

