Lapin ensikoti auttaa tehokkaasti myös verkon välityksellä

Ensikodissa tuetaan lastensuojelun tarpeessa olevia perheitä vaikuttavasti ja tehokkaasti. Ensikodin kuntoutus auttaa perheitä löytämään hyvät eväät vanhemmuuteen ja vauvat saavat turvallisen ja hyvän huolenpidon. Ensikodista saatu apu myös kantaa pitkälle. Lapin ensikodista apua sai viime vuonna pelkästään ensikoti- ja kriisijaksoilla yli 100 henkilöä.

Ensi- ja turvakotien liiton tutkimuksessa kartoitettiin vanhempien kokemuksia ensikodista saadusta tuesta ja muutoksen pysyvyyttä.

– Ensikodin tiiviin, ympärivuorokautisen tuen avulla kaikkien tutkimukseen osallistuneiden äitien kunto koheni merkittävästi. Usein perheiden ja äitien tilanteet ensikotiin tullessa olivat hyvin vaikeita ja äidin voimavarat huolehtia vauvasta oli vakavasti vaarantunut. Joka toinen äiti oli masentunut ja jokainen oli merkittävästi uupunut, sanoo tutkija Sinikka Kuosmanen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Ensikodin apua tarvitaan silloin, kun perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia, erilaisia psykososiaalisia ongelmia, arjen kaoottisuutta tai omat voimat eivät riitä vauvasta huolehtimiseen. Ensikoti on kodinomainen paikka, jossa tuetaan perheitä ympärivuorokautisesti.

Ensikotityötä selvittäneen tutkimuksen tulokset olivat erittäin rohkaisevia. Ensikodissa olon jälkeen äitien vointi oli merkittävästi parantunut. Ensikotiin tullessa äidit kertoivat kuntonsa olleen erittäin huono, kun se haastatteluhetkellä kuvattiin hyväksi tai erittäin hyväksi. Ensikodissa saadulla alulla oli pitkäkestoisia vaikutuksia. Haastatelluilla perheillä ensikotijaksosta oli kulunut 1-5 vuotta. Äitien terveydentila oli kohentunut ja arki sujui normaalin lapsiperheen tapaan omassa kodissa. Kaikilla äideillä oli tulevaisuuden suunnitelmia työelämän ja opiskelujen suhteen, osa jo toteutti niitä.

– Meilläkin suurin syy ensikotiin tuloon on vanhempien vakava uupumus, kertoo Pirjo Kairakari, Lapin ensi- ja turvakoti ry:stä. Ensikodissa autetaan perheelle yhteinen rytmi ja rakennetaan turvallinen alku vauvalle, hän kuvaa.

– Ensikodin ympärivuorokautiselle tuella uupuneita perheitä autetaan tehokkaasti, hän jatkaa.

Lapissa apua saa monipuolisesti myös verkossa. Apu on usein kaukana ja ratkaisuksi käyttöön on otettu uutta teknologiaa. Vauvaperheen unipulmiin saa apua kuvapuhelun avulla, tukea saa verkossa kokoontuvassa vertaisryhmissä, ammattilaisvetoinen chat auttaa nopeasti ja yhteydenotto pulmatilanteissa on tehty mahdollisimman helpoksi. Etäyhteydet ovat käytössä laajasti myös muussa asiakastyössä. Ennen ensikotijaksoa perhettä tavataan verkkotapaamisessa ja ensikotijakson lopulla kotiharjoitteluita tuetaan etäyhteyden avulla.

Lapin ensikodissa apua sai viime vuonna pelkästään ensikoti- ja kriisijaksoilla yli 100 henkilöä. Ensikodissa apua sai viime vuoden aikana ensikotijaksolla 15 perhettä.

Ensikoti säästää kustannuksia

Vauvaperheiden pärjäämiseen kannattaa panostaa. Ympärivuorokautinen ensikotihoito on vauvan kehityksen kannalta varhaista tukea ja ehkäisevää toimintaa. Se voi katkaista parhaimmillaan sukupolvien ylittävää vaikeuksien ketjua.

– Äidin ja vauvan kuntoutus ensikodissa maksaa n. 9 700 € kuukaudessa, kertoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä. Sijoitus esimerkiksi perhekotiin tai laitoshoitoon maksaa 60 000-90 000 vuodessa, täysi-ikäisyyteen mennessä kustannukset nousevat jo yli miljoonaan euroon yhdestä lapsesta.

– Parhaimmillaan ensikodin tuella vältetään vauvan sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Samalla ehkäistään vanhempien syrjäytymistä, tuetaan koko perheen hyvinvointia ja annetaan usein jo muutenkin kovia kokeneelle perheelle vankka alku, Särkelä muistuttaa.

Ensi- ja turvakotien liiton kahdeksassa ympäri Suomea sijoittuvassa ensikodeissa autettiin tarkentuneiden tilastojen mukaan vuonna 2016 270 äitiä, 291 lasta ja 84 isää. Ensikodeissa autetaan vakavissa vaikeuksissa olevia vauvaperhettä. Tällöin vauvan kehitys ja hyvinvointi ovat vaarassa. Äiti saattaa olla liian uupunut tai masentunut pystyäkseen huolehtimaan vauvan tarpeista, vanhemmuuteen tarvitaan tukea tai äiti saattaa olla hyvin nuori.

Valitettavan usein ensikodin ympärivuorokautinen tuki on viimeinen vaihtoehto ennen vauvan sijoittamista kodin ulkopuolelle. Ensikotiin voidaan tulla jo odotusaikana tai silloin, kun vauva on vielä hyvin pieni, muutaman kuukauden ikäinen. Mukaan ensikotiin voi tulla isän lisäksi myös vanhemmat sisarukset.

Ensikodeissa isien määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikka palveluja on kehitetty paremmin koko perhettä ajatellen, niin suurin muutos on tapahtunut isissä itsessään. He kokevat perheen kriisin tai muun avuntarpeen koskettavan koko perhettä ja haluavat olla aktiivisesti mukana.

