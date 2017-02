INFRA 2017 Wanhassa Satamassa 7.3.2017

28.2.2017 10:52 | Wanha Satama

Digitalisaatio, kestävä kehitys ja kaupungistuminen teemoina INFRA 2017 tapahtumassa Wanhassa Satamassa Helsingissä.

INFRA 2017 tuo saman katon alle infra-alan johtajat ja asiantuntijat keskustelemaan alan tulevaisuuden näkymistä sekä uusista ratkaisuista toimivien markkinoiden luomiseksi. Päivän yhteen vetävä Infrapoliittinen iltapäivä käsittelee infrainvestointien yhteiskunnallisia vaikutuksia, mitä ne tuovat kaupunkien väliseen yhteistyöhön, niiden väliseen kilpailuun ja kaupunkien kehittämiseen. Tarkemmassa tarkastelussa ovat Helsinki-Tallinna tunneli, Vantaan kehärata sekä Tampereen raitiovaunu -hanke ja Tampereen rantaväylä. Puhumassa ovat Kaarel Kose (Adviser, Harju County Goverment, Estonia), Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ja Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Monipuolinen seminaariohjelma - INFRA 2017 on tulevaisuuden infrajohtamisen edelläkävijä

Seminaariohjelma alkaa klo 9.00 VTT:n erikoistutkija Terttu Vainion puheenvuorolla joka käsittelee Liikenneinfra 2040 hanketta, tämän jälkeen rinnakkaisseminaareissa käsitellään muun muassa digitalisaatiota, kestävää kehitystä ja kaupungistumista.

”Is it possible to design a happy city?”

Hollannin Suurlähetystö järjestää kaupungistuminen seminaarissa osion jossa käsitellään ns. Hollannin mallia. ”Is it possible to design a happy city?” osio pitää sisällään keskustelua Hollannin kaupunkisuunnittelusta. Kuinka luoda kaupunki jossa ihmiset viihtyvät, ekologiset valinnat kantavat pitkälle ja pyöräilykulttuuri kukoistaa. Puhumassa Robbert Jan van der Veen (Partner, plein06), Leena Silfverberg (Head of Area Planning Office, Helsinki City Planning Department), Willem van Bolderen (Architect, Studio Puisto and Uusi Kaupunki), Virpi Lund (Senior Lecturer in Social Services, Laurea University of Applied Science). Osio klo 13.30 salissa D.

Vuoden silta -tunnustuspalkinto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on jakanut Vuoden Silta -palkintoa vuodesta 2001. Kilpailulla RIL haluaa nostaa sillansuunnittelun tasoa maassamme sekä kiinnittää erityisesti huomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sopivuuteen ympäristöönsä.

Vuoden silta julkistetaan INFRA 2017 -tapahtumassa klo 10.30 salissa G. Vuoden silta -tunnustuspalkinto annetaan vuosittain kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista sillansuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on kilpailuaikana merkittävästi edistänyt siltakulttuuria maassamme. Palkinnon jakaa Timo Tirkkonen (projektipäällikkö, Liikennevirasto).

Tervetuloa INFRA 2017-tapahtumaan!

Aika: Tiistai 7.3.2017 klo 08.15–18.00 (Infrapoliittinen iltapäivä klo 15.00–16.30)

Paikka: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3–5, 00160 Helsinki

Tapahtumaan on vapaa pääsy, median ilmoittautuminen ja akkreditointi tapahtuu paikan päällä infopisteessä.

Lisätiedot: tuottaja Irina Liimatainen, 040 5890 115, irina.liimatainen@wanhasatama.com

INFRA pähkinänkuoressa: INFRA 2017 on johdon ja päätöksentekijöiden tapahtuma, joka kokoaa maamme merkittävimmät infra-alan toimijat Helsingin Wanhaan Satamaan pohtimaan alan kehittämistä ja tutustumaan uusiin hankkeisiin. Kävijöitä odotetaan n. 700 henkilöä. Tapahtuman koko ohjelma ja lisätietoa osoitteessa www.infrajohtaminen.fi