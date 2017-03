Kädentaidoilla voitot Vuoden 4H-yritys -kilpailussa

1.3.2017 07:45 | Suomen 4H-liitto

Pumpulipehmo ja Makijaa ovat vuoden 4H-yritykset. Elisa Kristolan yksilöllisiä pehmoleluja valmistava Pumpulipehmo Seinäjoen 4H-yhdistyksestä voitti 13-17-vuotiaiden sarjan. Karoliina Hanhisuannon leivontayritys Makijaa Tervolan 4H-yhdistyksestä valittiin 18-28-vuotiaiden sarjan voittajaksi.

Nuorempien sarjan toiselle sijalle nousi 4H-yritys Luovat Näpit Haapaveden 4H-yhdistyksestä, kolmanneksi valittiin FirmatVerkkoon.fi Nurmeksen 4H-yhdistyksestä.

Täysi-ikäisten sarjassa toisen palkinnon sai Kotipalvelu Johannan Lamberg Hankasalmen 4H-yhdistyksestä ja kolmannen palkinnon Katastrofigastronomi Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksestä.

Pumpulipehmolla on kansainvälinen asiakaskunta

16-vuotiaan Elisa Kristolan Pumpulipehmo-yrityksen ideana on tehdä yksilöllisiä pehmoleluja asiakkaan toiveiden mukaan. Asiakkaat ovat anime- ja mangafaneja sekä Suomesta että ulkomailta. Tuomaristo vaikuttui Elisan poikkeuksellisesta kädentaitolahjakkuudesta, kansainvälisen asiakaskunnan tavoittamisesta sekä Instagramin käyttämisestä visuaalisena markkinointikanavana. Pumpulipehmon yritysidea on yksilöllinen ja erottuva.

”Kuuntelen aina asiakkaan toiveita ja pyrin täyttämään ne mahdollisimman hyvin. Olen koko ajan pystynyt parantamaan pehmolelujen laatua. Olen esimerkiksi oppinut ompelemaan yhä paremman näköisiä yksityiskohtia, kuten tassuja ja avonaisia suita hampaineen”, kertoo Elisa Kristola yrittäjyydestään.

Makijaa kehittää brändiään

18-vuotias Karoliina Hanhisuanto on toiminut 4H-yrittäjänä jo viisi vuotta. Hänen yrityksensä Makijaa on leivontayritys, joka toimii sekä Tervolassa että Rovaniemellä. Viime kesänä nuori yrittäjä työllisti itse itsensä koko kesäksi pitämällä kesäkahvilaa Rovaniemen liikennepuiston yhteydessä. Tuomaristo arvosti Karoliinan pitkäjänteistä kehitystyötä oman brändin luomisessa. Makijaa kehittyy edelleen, ensi kesäksi suunnitteilla on koirakahvila. Lisäksi tuomaristo kiinnitti huomiota yrittäjän hyvään verkostoitumiseen alueen muiden toimijoiden kanssa

”Käytän mahdollisimman paljon suomalaisia tuotteita ja leivon ja myyn kaiken itse. Kahvilassa hyödynnän kierrätysmateriaaleja. Teen kaiken ilon kautta, sillä suunnitteleminen ja leipominen ovat intohimoni. Jaan tätä iloa leivonnaisten muodossa. Totta kai herkut tekevät kaikki onnellisiksi! Leipominen on itselleni yhdenlaista terapiaa: näpertelyä, tuoksuja ja rauhoittumista”, kertoo Karoliina Hanhisuanto yrityksensä periaatteista, joissa näkyvät 4H:n arvot.

Vuoden 4H-yritys -kisaan osallistui 80 yritystä

Vuoden 4H-yritys -kilpailussa valittiin voittajat ensimmäistä kertaa kahdessa sarjassa. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 80 4H-yritystä, ja taso oli todella kova. Finaaliin valitut yrittäjät vakuuttivat sekä onnistuneella yritystoiminnallaan että tekemillään pitchaus-videoilla, joilla he esittelivät yritystään. Tuomaristo valitsi voittajat arvioimalla yrityksen toimintaa ja taloutta, liiketoimintasuunnitelmaa ja 4H:n arvojen näkymistä yrityksen toiminnassa.

Kilpailun voittajat palkitaan 500 eurolla, toiseksi sijoittuneet saavat 200 euroa ja kolmoset 100 euroa.

Kahdeksatta kertaa järjestettyä kilpailua tuomaroivat Suomen yrittäjien järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä, OP Vakuutuksen myyntipäällikkö Tomi Kettunen sekä kehityspäälliköt Hilkka Näse ja Juha Ruuska Suomen 4H-liitosta.

Palkitut 4H-yritykset ja tuomareiden luonnehdinnat

13-17-vuotiaiden sarja:

Pumpulipehmo, Elisa Kristola, 16, Seinäjoen 4H-yhdistys

”Hienot tuotteet, joissa näkyy poikkeuksellinen kädentaitolahjakkuus. Tuotteille on kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla.”

4H-yritys Luovat Näpit, Heidi Hyväri, 16, Henna Hyväri, 15, Alina Hietamäki, 16 ja Matleena Hietamäki, 14, Haapaveden 4H-yhdistys

”Yhteisöllisyyttä lisäävä yritysidea. Pirteä toteutus.”

FirmatVerkkoon.fi, Tuomas Karjalainen, 16, Nurmeksen 4H-yhdistys

”Ammatillisen kehittymisen polku näkyvissä, tässä on tulevaisuuden tekijä. Hyvin rajattu asiakaskunta.”

18-28-vuotiaiden sarja:

Makijaa, Karoliina Hanhisuanto, 18, Tervolan 4H-yhdistys

”Hyvin mietitty ja kehitetty konsepti. Hyvä liikepaikka ja erinomaista verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa.”

Kotipalvelu Johanna Lamberg, Johanna Lamberg, 19, Hankasalmen 4H-yhdistys

”Ammattimainen ja laadukas yritys. Pitkäjänteinen yrittäjyys näkyy.”

Katastrofigastronomi, Annika Ikonen, 19, Etelä-Saimaan 4H-yhdistys

”Upeat tuotteet. Perinteisen leipomisen rinnalla myös uudenlaista tuotemyyntiä, kuten nimikkoreseptit.”

Kesätyö 4H-yrittäjänä

4H-yritys tarjoaa turvallisen tavan kokeilla 13-28-vuotiaana yrityksen perustamista, yrittäjänä toimimista ja itsensä työllistämistä. Kesätyönkin saa, kun perustaa yksin tai yhdessä kavereidensa kanssa 4H-yrityksen.

Vuonna 2016 nuorilla oli 752 4H-yritystä, joissa oli yli 1 000 yrittäjää. Yritysten liikevaihto oli 723 560 euroa eli keskimäärin 962 euroa.